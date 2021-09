Nový ročník okresního přeboru futstalistů nejlépe rozehrály FK Mouřínov a FC Krásensko. Z úvodních turnajů vytěžily plný počet šesti bodů za dva vítězné zápasy. Třetí turnaj ve sportovním areálu Stadionu Vyškov byl odložen.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Okresní přebor

ZŠ Školní Bučovice: Sokol Bučovice - Amor Vyškov C 2:9 (1:4), Křemeček Libor, Svoboda Dušan - Ševčík Milan 3, Forró Adam 3, Bartoš Marian 2, Procházka Lukáš. Amor Vyškov C - FK Mouřínov 6:7 (2:3), Hromek Vojtěch 2, Procházka Lukáš 2, Bartoš Marian, Ševčík Milan - Vintr Dalibor 2, Kudlička Roman 2, Sádlík Michal 2, Švec Radek. Sokol Bučovice - FK Mouřínov 5:6 (3:2), Svoboda Dušan 2, Křemeček Libor, Stavělík Jan, Přibilík Martin - Vintr Dalibor 2, Sádlík Michal 2, Křivánek Radovan, Kudlička Roman.

SA Krásensko: FC Krásensko – JČ Marefy 8:7 (3:3), Matuška Jakub 2, Matuška Miroslav 2, Vágner Jakub 2, Zouhar Dominik, Brunclík Jiří – Kopáček Lukáš 5, Maláč Jakub 2. JČ Marefy – FC Kozlany 13:6 (5:3), Maláč Jakub 5, Kopáček Lukáš 4, Chaloupka Vít 3, Maláč Petr – Ševčík Petr 3, Plšek Roman, Kubík Jiří, Smažák Jiří. FC Krásensko – FC Kozlany 15:5 (6:1), Brunclík Jiří 6, Zouhar Dominik 5, Matuška Miroslav 2, Matuška Jakub, Vágner Jakub – Smažák Jiří 2, Ševčík Petr 2, Julínek Zdeněk.

Tabulka:

1. Krásensko 2 2 0 0 23:12 6

2. Mouřínov 2 2 0 0 13:11 6

3. Marefy 2 1 0 1 20:14 3

4. Amor C 2 1 0 1 15:9 3

5. S. Bučovice 2 0 0 2 7:15 0

6. Kozlany B 2 0 0 2 11:28 0

Druhé podzimní turnaje, sobota 11. 9., začátky jsou v 9.00 hodin.

Sportní areál Stadion Vyškov: Lazor Vyškov – Amor Vyškov, Amor Vyškov – FC Krásensko, Lazor Vyškov – FC Krásensko.

Bohdalice: FC Kozlany – FK Mouřínov, FK Mouřínov – Fifák Nouzka, FC Kozlany – Fifák Nouzka.

Marefy: JČ Marefy – Vyškov City, Vyškov City – Orli Vyškov, JČ Marefy – Orli Vyškov.