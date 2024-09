Přihlásily se jen JČ Marefy, FC Krásensko 04, SK Amor Kloboučky Vyškov C, FK Orli Vyškov a FK Orli Bučovice. Utkají se systém každý s každým čtyřikrát. V prvním mole se v areálu vyškovského Orla střetnou domácí Orli s Amorem C a v Krásensku budou hostovat Orli Bučovice. Tým Maref má volný los.

OP futsal

Podzimní los

1. kolo - pátek 6. září /17.00

Amor Vyškov C – Orli Vyškov, Krásensko – Orli Bučovice (18.00).

2. kolo - sobota 14. září / 10.00

Orli Bučovice – Amor Vyškov C, Marefy – Krásensko.

4. kolo - pátek 20. září / 18.00

Krásensko – Amor Vyškov C, Marefy – Orli Vyškov (sobota 10.00).

8. kolo - sobota 28. září / 10.00

Marefy – Amor Vyškov C, Orli Bučovice – Orli Vyškov.

5. kolo - sobota 5. října / 10.00

Orli Vyškov – Krásensko, Orli Bučovice – Marefy.

6. kolo - sobota 12. října / 10.00

Orli Bučovice – Krásensko, Orli Vyškov – Amor Vyškov C.

7. kolo - sobota 19. října / 10.00

Amor Vyškov C – Orli Bučovice, Krásensko – Marefy.

3. kolo - sobota 26. října / 9.00

Amor Vyškov C – Marefy, Orli Vyškov – Orli Bučovice (10.00).