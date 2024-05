Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

„V Marefách se utkaly tři týmy z horní poloviny tabulky. Čtvrtý tým domácích přivítal vedoucí Lazor a těsně druhé Orly ze sousedních Bučovic. Turnaj hrubě nevyšel Lazoru, když jej deklasoval domácí tým o deset branek, a také Orli vyhráli přesvědčivě o pět branek. Marefy využily domácí prostředí také ve vzájemném zápase s Orly v brankové přestřelce těsným rozdílem o dvě branky. Tým Orlů se přesto posunul na první místo tabulky a na druhé místo vyskočily Marefy. Lazor se propadl až na místo čtvrté.

Ve Vyškově se hrál jen jeden zápas. Sokol z Bučovic nepřijel, a tak týmy Krásenska a Amoru získaly body zdarma. Domácím týmem byli vyškovští Orli, dali první a pak poslední branku zápasu, jenže mezi tím soupeř nasázel pět gólů a všechny body si odvezl. Krásensko si upevnilo pátou příčku a je stále na dosah horní poloviny tabulky. Naproti tomu Orli stále čekají na první body.“

Okresní přebor