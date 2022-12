Při tom do Brna Amor odjel s předsevzetím vrátit soupeři porážku z domácí haly.

II. liga - východ:

FC Helas Brno B

– Amor Kloboučky Vyškov 11:1

Poločas: 3:0. Branky: 6. Danko, 10. Špička, 12. Kamenský, 22. a 27. Lidmila, 30. Konečný, 32. a 40. Táborský, 33. Šperka, 37. Danko, 38. Milošic – 31. Mikeš. Rozhodčí: Soukupová, Čep. ŽK: Pešta (Am.). Diváků: 50.

Amor: Buriánek (Tesáček) – O. Nový, M. Ševčík, Obruča, Mikeš, Rus, Tichý, Machálek, P. Němec, Pešta. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1. Žab.Vl. Brno 8 8 0 0 54:20 24

2. Jeseník 7 4 1 2 39:32 13

3. Hodonín 8 4 1 3 39:40 13

4. B. Ostrava 8 4 0 4 37:38 12

5. Amor Kl. Vy. 7 4 0 3 32:37 12

6. Helas B 8 3 1 4 31:27 10

7. Havl. Brod 8 1 1 6 31:40 4

8. ATRAPS Brno 8 0 2 6 19:48 2

„Po špílu můžu připustit, že moje slova před zápasem vyznívají až komicky. Už první poločas nebyl vůbec dobrý, ale co se dělo ve druhé půlce, to už bylo moc. Prohrát se může, ale ne takovým způsobem. Pohyb špatný, důraz žádný a postupně podrážděnost, hádání se a následně i úplný chaos. A když jsem zkusil něco změnit za stavu 5:0, tak power- play byla ještě horší než hra ve čtyřech. Na zápas chceme okamžitě zapomenout a nachystat se na Tango. Doufám, že se to již nebude opakovat,“ dodal k utkání.

V prvním poločase sice měli více ze hry domácí, ale hlavně byli efektivnější při proměňování střeleckých příležitostí. Amor ty své nevyužil. Ani začátek druhé půle debaklu nenasvědčoval, ale skóre postupně narůstalo jen na domácím kontě a hosté nezvládli hru bez brankáře. K ní přistoupili za stavu 4:0, ale bezprostředně poslali míč do prázdné branky Patrik Lidmila a Marek Konečný. Teprve pak dal jedinou branku hostů při hře bez brankáře hostující Miroslav Mikeš.

„Velká, ale opravdu velká omluva lidem, co nás dojeli do Brna podpořit a nebylo jich rozhodne málo,“ vzkazuje fanouškům zklamaný kouč Amoru.