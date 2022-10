Oba týmy mají v úvodu sezony problémy s hráčským kádrem. Amor tak do Hodonína odjel s brankářem a osmi hráči do pole, přičemž Jan Chadima z B týmu nakonec do hry nezasáhl. Domácím chybělo především hlavní úderné duo Ťok - Sopůšek.

„Oboustranné oslabení se na hře samozřejmě podepsalo, ale i přes hráčské ztráty se hrálo v solidním tempu a myslím, že se utkání muselo divákům líbit,“ předeslal v hodnocení trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Domácí začali lépe a rychle se ujali vedení 2:0. Pro hosty bylo důležité, že dokázali bleskurychle, za minutu, kontrovat kontaktní gólem.

II. liga

2.kolo:

FC Tango Hodonín – SK Amor Kloboučky Vyškov 4:6

Poločas: 3:4. Branky: 4., 18., a 34. Čech, 5. vlastní (Procházka) – 6. 17., 18., 25 a 32. Mikeš, 6. Ševčík, 8. Nový. Rozhodčí: Petr, Rygl. ŽK: Čech – Nový. Diváků: 205.

Amor: Josef Buriánek – Lukáš Procházka, Ondřej Nový, Milan Ševčík, Miroslav Mikeš, Pavel Tichý, Petr Němec, Jiří Pešta, Jan Chadima. Trenér: Vladimír Štrublík.

„Za stavu 2:0 to pro nás vypadalo na ručník, ale naše snížení úplně změnilo charakter utkání. Psychicky jsme se zvedli a postupně skóre otočili. Opět jsme solidně zahrávali rohové kopy a tím domácím dělali problémy. Bohužel jsme od asi od desáté minuty museli hrát s pěti fauly a na to jsme reagovali zatažením obrany a čekáním na brejky,“ popsal taktiku kouč Amoru.

Ta slavila úspěch a na přestávku se šlo za stavu 4:3 pro Amor. Na začátku druhého poločasu byli hosté aktivnější a zaslouženě navýšili vedení na 5:3. Po přihrávce Petra Němce hrdina zápasu Miroslav Mikeš z bezprostřední blízkosti propálil domácího gólmana Aleše Parobka.

„Situace z první poloviny zápasu se otočila. Tentokrát domácí nasbírali pět faulů a museli hrát jinak. Navíc my jsme z desítky zvýšili na 6:3. Tango pak přešlo do power-play a snížilo. Poté už jsme jejich power-play ubránili a myslím, že velmi solidně,“ pochvaloval si Štrublík.

Domácí hra bez brankáře pokračovala až do konce zápasu. Přišly i šance domácích, ale ty pochytal skvělý Buriánek. Na druhé straně zaujala střela Ondřeje Nového do břevna.

„Bereme tři body, a to je pro nás velké povzbuzení do další práce. Kluky musím moc pochválit za bojovnost a přístup. Plnili pokyny a když se k tomu přidal výborný brankář a střelecký apetýt Miry Mikeše, který vstřelil pět branek, tak to vedlo k výhře. Když budeme takto, a to samozřejmě můžeme ještě víc, bojovat a doplníme kádr, tak můžeme být nebezpeční pro každého soupeře. Samozřejmě, jak jsem říkal už minulý týden, čeká nás moře práce. Je to zatím spíše jen boj, než nějaký futsal, ale věřím, že od listopadu po zvýšení počtu tréninků se dostaví i futsalová nadstavba,“ naznačil šéf lavičky Amoru.

Jeho tým přijela do Hodonína povzbudit početná skupinka příznivců a brankáře Josefa Buriánka. A byla docela slyšet, takže se hosté ve sportovní hale TEZA mohli cítit jako doma.

„Byli výborní a hodně nám pomohli, kdyby dojeli i do Vyškova vůbec bych se nezlobil. (úsměv) Budeme to potřebovat. V sobotu přivítáme brněnské ,Žabáky‘. (Žabinští Vlci Brno, pozn. red.) Oni zatím neztratili ani bod, a to nehráli v nejlepších sestavách. Navíc loni hráli 1. ligu, takže nás čeká velký test. Doufám, že se nám nikdo nezraní v týdnu ani o víkendu a nastoupíme v početnějším složení,“ dodal Štrublík s vírou, že na zápas dorazí mininálně tolik fandů jako na Helas Brno B.