II. liga

1. kolo:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– FC Helas Brno B 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 40. vlastní (Konečný) – 8. Táborský, 29. vlastní (Nový), 39. Lidmila. Rozhodčí: Klečacký, Koláček. ŽK: Zimermann, Nový (oba Am.). Diváků: 100.

Amor: Buriánek – Nový, Tichý, Ševčík, Zimmermann, Mikeš, Procházka, Palla, Němec, Pešta, Tesáček. Trenér: Vladimír Štrublík.

„Helas nastoupil v čisté béčkové sestavě a bylo vidět, že kluci o sobě vědí. Naproti tomu náš tým je výrazně jiný, než se kterým jsme dosud druhou ligu hrávali. Navíc chyběla řada hráčů, kteří se teprve budou do sezony zapojovat, a někteří spolu hráli poprvé v životě. Proto jsme těžko hledali souhru a nějaký herní systém. Navíc obrana zmíněných osm minut také nefungovala dobře, a proto měl Helas minimálně tři dobré šance, které pochytal výborný Buriánek v bráně,“ komentoval Štrublík úvod utkání.

Od vedoucí branky hostů se hra vyrovnala. Amor se k velkým šancím dostal až těsně před půlkou zápasu. Nejdříve kapitán Ondřej Nový a následně Pavel Tichy z blízka ale netrefili branku.

Druhý začal podobně jako první, jen s tím rozdílem, že nápor hostů trval jen tři minuty a poté se hra opět vyrovnala.

„Bohužel v době, kdy to vypadalo, že přebíráme otěže zápasu, přišla obrovská hrubka na půlce a soupeř se štěstím využil přečíslení tři na dva. Nejprve rozehrál do strany a následný balon před branku jsme si smolně tečovali do vlastní sítě. Poté jsme stáhli hru na šest hráčů a hra se trošku zlepšila. Přišly i dvě velké šance, které jsme bohužel neproměnili. Třetí pak v době, kdy už jsme prohrávali 0:3. Třetí branku dali hosté asi minutu před koncem při naší power-play. Bohužel ta byla hodně špatná, nenacvičená. Helas střílel třikrát do prázdné branky přes celé hřiště, trefil se naštěstí jen jednou,“ popsal Štrublík druhý poločas.

Pracujeme trochu jinak než loni, říká předseda futsalového Amoru Antonín Petlach

V úplném závěru nastřelil aut na branku soupeře Nový a Konečný si míč srazil do vlastní branky. Gól přinesl jen korekci výsledku, všechny body odvezl Helas do Brna.

„Celkově to byl spíše boj, než nějaká krásná hra. Nakonec musím konstatovat, že Helas vyhrál zaslouženě. My máme před sebou mraky práce, která se rozhodně nedá zvládnout za týden nebo dva. Bude to běh na delší trať. Doufám, že se brzy zapojí noví hráči a tím se naše síla úplně změní. Soupeři gratulujeme, naším fanouškům děkujeme, že jich dorazil solidní počet. Doufám, že postupně je budeme zvát lepšími výkony,“ dodal Štrublík.

Jeho svěřenci ve druhém kole nastoupí v pátek večer v Hodoníně proti Tangu. Výkop bude ve 20.30 hodin.