V prvním utkání roku přivezli z palubovky druhého týmu tabulky Jeseníku bod, zítra se na své utkají s třetím v pořadí a cílem je jednoznačně zisk tří. V desátém kole východní skupiny II. ligy futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov hostí klub se slavnou minulostí FK Havlíčkův Brod.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Jak upozorňuje trenér Amoru Ladislav Štrublík, tak jednoduché »počty« to rozhodně nebudou.

„Soupeř se letos po loňské seznamovací sezoně rozjel a je v dobré formě a hlavně asi i psychické pohodě. Kluci z Vysočiny hrají v ustálené sestavě, která možná nemá nějaké výrazné hvězdy, ale síla jejich týmu je ve vyrovnanosti a sehranosti kádru. Hrají spíše takovým fotbalovým stylem, ale i futsalově je tam oproti loňsku posun. Bude to těžké utkání, ve kterém ale chceme jednoznačně vyhrát a posunout se v tabulce výš,“ upozornil lodivod domácího týmu.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– FK Havlíčkův Brod

Sobota 13. ledna, 19.00 hodin, sportovní hala ZŠ Purkyňova.

Tabulka:

3. Havl. Brod 9 6 0 3 47:29 18

7. Amor KV 9 2 1 6 25:39 7

Na podzim: Havlíčkův Brod – Amor 4:2 (3:1), Henek 2, Pabousek, Votoupal – M. Ševčík, Zápotočný.

Sestava jeho mužstva bude oslabená kvůli červeným kartám z Jeseníku (Rus, Ždánský), na tři týdny do zahraničí odjel brankář David Flajzar a pro pracovní povinnosti asi bude chybět Miroslav Tomaštík. Otazník visí i nad mladíčkem Adamem Bártou. Naopak po dlouhé době může nastoupit Ondra Nový.

„Na zápas se těšíme a chceme navázat na zlepšené výkony z posledních kol a konečně to přetavit ve tři body. Věřím, že i díky podpoře fanoušků se nám to podaří, i když to bude velmi náročný zápas,“ zdůraznil Štrublík.

Největším úspěchem týmu z Vysočiny se mistrovský titul ze sezony 2000/2001. V posledních letech se ale pohybuje v nižší soutěži a dokonce padl až do divize. Jak naznačil Štrublík, v současnosti možná klub pošilhává po návratu někdejších pozic a má formu. V minulém kole rozstřílel béčko Helasu Brno 8:2. V týmu je více ofenzivních hráčů s dobrou koncovkou. Aktuálně vede interní střeleckou tabulku Jan Zelenka s devíti góly, sedm zaznamenal Jakub Henek a po šesti David Henek, Jiří Pabousek a Michal Votoupal. Naproti tomu nejlepším střelcem Amoru je Adam Bárta Adam s pěti góly…

„Do zápasu půjdeme s cílem navázat na výkon z Jeseníku a přidat k tomu nějaké góly. Každopádně chceme doma získat všechny tři body. Nečeká nás nic lehkého, hodně napovídá už jen to, že oni jsou třetí v tabulce a nastříleli o dvaadvacet gólů víc než my. Ale věřím, že máme dost velkou kvalitu na to, abychom v zápase uspěli a vrátili jim podzimní porážku,“ je přesvědčený autor tří branek Amoru Vít Aujeský.