Ani druhý kontakt se špicí tabulky futsalistům Amoru Kloboučky Vyškov body do tabulky východní skupiny II. ligy nepřinesl. Po prohře na palubovce druhého v pořadí Vysokého Mýta (5:6) podlehli doma prvnímu Tangu Hodonín 2:4.

Futsalisté Amoru na lídra tabulky z Hodonína nestačili. S Tangem doma prohráli 2:4. | Foto: Tomáš Srnský

Oba týmy daly stejně gólů, bohužel ten od Ondřeje Nového byl vlastní, takže žádná remíza, ale vítězství hostů. Ale to domácí uznali za spravedlivé.

„Bohužel jsme nenavázali na dobré výkony v novém roce a předvedli jsme nejslabší. Nelíbilo se mně to futsalově a v první půlce ani bojovnost nebyla podle mých představ,“ konstatoval po utkání trenér Ladislav Štrublík.

„Po našem celkem slušném začátku Tango sáhlo k velmi dobře nacvičené power-play, tím zápas zpomalilo a my jsme se nemohli dostat do tempa. Soupeř nás postupně začal přehrávat a individuální kvalitou a větší kvalitou v zakončení si zaslouženě odvezl tři body,“ potvrdil kapitán Jiří Pešta.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov – FC Tango Hodonín 2:4

Poločas: 1:2. Branky (nahrávky): 4. Ševčík (Pešta), 29. Handlíř – 11. vlastní (O. Nový), 12. Ťok (Janulík), 33. Janulík (Ťok), 35. Beneš (Ťok). Rozhodčí: Kliner, Klečacký. ŽK: Aujeský – Varmuže, Ťok, Buršík. ČK: 29. Buršík (Tan.). Diváků: 220.

Amor: Vitásek – O. Nový, Ševčík, Aujeský, Tomaštík, Rus,Handlíř, Pešta, Husár. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tango: Kůřil – Janulík, Buršík, Ťok, Krajča, Čech, Beneš, Lamáček, Varmuža. Trenér: Miroslav Bartyzal.

Tabulka:

1. Hodonín 13 9 2 2 69:49 29

2. Vysoké Mýto 13 9 2 2 66:51 29

3. Havl. Brod 13 7 0 6 59:50 21

4. Jeseník 13 6 2 5 55:58 20

5. B. Ostrava 13 6 1 6 60:59 19

6. Atraps Brno 13 5 2 6 59:57 17

7. Amor KV 14 5 1 8 48:53 16

8. Hlinsko 14 4 1 9 36:48 13

9. Helas Brno B 14 3 1 10 47:74 10

Příští kolo: Baník Ostrava – Amor Kloboučky Vyškov, pátek 16. 12. (20.00), SH Krásné Pole.

Na konci čtvrté minuty vypálil právě Pešta na zadní tyč, tam si naběhl Milan Ševčík a zavěsil pod břevno. Jak upozornil vyškovský kapitán, hosté reagovali svojí nejsilnější zbraní, kterou dokonale ovládají - odvoláním brankáře a nasazením pátého hráče do pole. Power-play jim vyšla, i když se štěstím, když Nový nešťastně tečoval střelu do vlastní branky. Dvojnásobná smůla, protože těsně před tím tentýž hráč střelou přes celé hřiště prázdnou branku hostů minul. A platilo tedy nepsané pravidlo nedáš – dostaneš. Navíc minutu a osm vteřin po srovnání se střelou ze střední vzdálenosti trefil Tomáš Ťok a otočil stav. Amor pak se soupeřem v podstatě držel krok, ale také bylo viditelné, že si hosté vývoj kontrolují.

„Bohužel nám po fotbale odpadl Tomáš Horváth, který si po dlouhé pauze chtěl po fotbalovém utkání odpočinout, a proto nastoupil až na posledních dvanáct minut. Hned v úvodu si poranil kotník Mira Tomaštík, kterého jsem musel o půlce vystřídat a tím už tak oslabená sestava dostala další tvrdou ránu. Ale na to se vymlouvat nebudeme, protože Tangu také chybělo několik hráčů. Sice jsme šli brzo do vedení, ale jakmile došel na hřiště Tomáš Ťok a Tango přešlo do power-play, tak se naše hra rozpadla a nemohli jsme se vůbec dostat do tempa. I přesto jsme v druhé půlce ještě vyrovnali na 2:2 a měli přesilovku čtyři proti třem, kterou jsme nevyužili. To byl asi klíčový moment zápasu, protože hned poté Tango vstřelilo gól na 3:2. Po chvilce přišla čtvrtá branka a pak už to pro nás bylo těžké. Snaha se nám upřít nedala, ale byla to spíše taková křeč,“ zhodnotil utkání kouč Amoru.

„Začali jsme celkem dobře, šli jsme do vedení a byli jsme aktivnější. Soupeř zareagoval power-play a zápas otočil. I podle mě byla rozhodujícím momentem naše nevyužitá přesilovka po vyloučení hostujícího kapitána,“ souhlasil se svým trenérem kanonýr Milan Ševčík.

Hru bez brankáře praktikovalo Tango i ve velké části druhého poločasu. Domácí se snažili při zisku míče o protiútoky, ale ty sice přinesly vyrovnání Michalem Handlířem, ale jinak byly v koncovkách nedůrazné. Na to přišla zmíněná neúspěšná přesilovka a dva zásahy hostů. Alespoň zdramatizovat koncovku mohl v poslední minutě Vít Aujeský, bohužel jeho střela trefila jen tyčku.

„Tangu gratulujeme a jsem zvědavý, kdo nakonec získá titul. Jestli to bude Vysové Mýto nebo Hodonín. My se pokusíme bodovat v Ostravě a hlavně porazit doma Helas, se kterým se nám vůbec nedaří. Mrzí mě, že jsme nehráli dobře, když přišla velice solidní návštěva a diváci nás podporovali jako vždy, za což jim moc děkujeme,“ zdůraznil Štrublík.

S Baníkem Ostrava bude Amor hrát v jeho hale v pátek 16. února od 20.00 hodin.