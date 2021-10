Hostující tým má za sebou prvoligovou minulost a hodně rád by se do nejvyšší soutěže vrátil. Ve Vyškově mu chvíli trvalo, než se „rozkoukal“. Domácí toho využili v úvodnímu náporu, který korunovali vedoucím brankou.

II. liga

2. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov

– Nejzbach Vysoké Mýto 3:3

Poločas: 2:0. Branky: 5. a 12. Rozehnal, 23. Obruča – 22. a 25. D. Ráliš, 34. Novák. Rozhodčí: Slanina, Kabeláč. Diváků: 130.

Amor: Vrba (Tesáček) – Nový, Handlíř, Rozehnal, Horváth, Tichý, Pešta, Mikeš, L. Němec, P. Němec, Florián, Obruča. Trenér: Vladimír Štrublík.

Vysoké Mýto: Gerčák (Špinar) – Jeníček, Slavík, Vágner, Lipavský, Novák, Rajnoch, David Ráliš, Martin Ráliš.

„V úvodu jsme přesně jsme plnili, co jsem chtěl. Když jsme měli míč, tak jsme kombinovali, měli dobrý pohyb a Mýto svou pasivní hrou od půlky nám umožnilo být aktivnějším týmem a brzy jsme převahu přetavili ve vedoucí gól. Mýto pak začalo hojně využívat Geru (brankář Libora Gerčák, pozn. red.) při kombinaci, aby se dostali z našeho napadání, a to nám dělalo velké problémy,“ popsal začátek zápasu domácí trenér Vladimír Štrublík.

Přesto jeho svěřenci mohli vedení rychle navýšit. Bohužel v osmé minutě se krásná střela brankáře Marka Vrby přes celé hřiště odrazila od tyčky do druhé tyčky a ven z branky. O čtyři minuty později se už ale mohl Matěj Rozehnal radovat. Hosté pak postupně zvyšovali obrátky, dostávali Amor pod tlak, ale skóre 2:0 zůstalo až do přestávky. Hlavně díky několika skvělých zásahům Vrby.

Druhý poločas začal ve stejném duchu, jako skončil první. Vysoké Mýto mělo navrch. Na jejich úvodní gól sice Amor ještě zareagoval třetí brankou Lukáše Obruči, ale náskok se mu uhájit nepodařilo. Minutu a deset vteřin před koncem přece jen mohl převážit misku vah na domácí stranu Rozehnal, ale i v poslední velké šanci Amoru byl úspěšnější Gerčák.

„Když jsme zvýšili na 3:1, myslel jsem si, že nás to uklidní a vrátíme se ke hře z prvních patnácti minut. Bohužel do toho výkonu už jsme se nedostali. Mýto po naší další chybě snížilo, ale především po akcích Tomáše Floriana jsme mohli opět jít do dvoubrankového vedeni. Jeho samostatné nájezdy ale pokryl Gerčák. Tam se zápas lámal. Věřím, že za stavu 4:2 by hosté již nevyrovnali. Po vedení 2:0 a dobrém výkonu v prvním poločase je to pro nás ztráta. Tým ale ukázal, že na to rozhodně má, i když je náš výkon stále vzdálený od toho, co bych si představoval. Klukům chci poděkovat za bojovnost a týmovou práci,“ shrnul utkání Štrublík.

„Začátek zápasu nám moc nevyšel, nevyhrávali jsme osobní souboje a špatně řešili nějaké situace. Jsem rád, že nás dvoubranková vedení domácích nepoložila. Naopak šance na to, abychom si odvezli všechny body byly. Každopádně nás i podržel Géra, takže remíza asi spravedlivá. Domácí mě hodně překvapili, myslím, že to bude velký konkurent v boji o postup,“ ocenil výkon Amoru hrající kouč hostů David Novák.

Ve třetím kole Amor nastoupí v pátek v Brně proti Atrapsu Modřice, který v prvním kole prohrál doma s Tangem Hodonín 4:5 a o víkendu v Ostravě s Baníkem 0:5.