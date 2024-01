V letošním vítězném tažení nezastavila druholigové futsalisty Amoru Kloboučky Vyškov ani improvizovaná sestava. Na domácí palubovce porazili Hlinsko 5:1 a upevnili si pozici ve středu tabulky. Tříbodový zisk také již znamená téměř jistou záchranu v soutěži.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Ze sestavy vypadli Michal Handlíř, Milan Ševčík, Adam Bárta, Aleš Rus a Miroslav Tomaštík. I oslabené sestavě určilo postavení v tabulce domácím roli favorita, protože Hlinsko je s sedmi body poslední. Amor ji chtěl od prvních minut naplňovat.

„Chtěli jsme i přes veškeré absence zvítězit, a to se nám podařilo. Podle mě jsme definitivně potvrdili záchranu v soutěži a ve zbytku sezony můžeme už hrát uvolněně,“ konstatoval po zápase spokojený trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Domácí začali aktivně a rychle šli do vedení. Na počátku třetí minuty se před brankářem Hlinska Filipem Vamberským ocitl Tomáš Husár, ale nedokázal ho prostřelit. Vyražený míč se k němu vrátil a on ho předložil Vítu Aujeskému před prázdnou branku, a to nešlo zahodit. Postupem času se ale hra vyrovnala a šance se střídaly na obou stranách. Hostům to vyneslo vyrovnání. Závěr poločasu se podobal úvodu. Amor přitlačil soupeře a vzal si vedení zpět pro hosty nepříjemným gólem do šatny. Vteřinu před sirénou se podruhé trefil Aujeský.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– Futsal AC Hlinsko 5:1

Poločas: 2:1. Branky (asistence): 3. Aujeský (Husár), 20. Aujeský (Palla), 22. Aujeský (Ždánský), 35. Pešta (Palla), 38. Pešta (Zápotočný) – 18. Zub (Vašek). Rozhodčí: Slanina, Jurča. ŽK: Horváth (Am.). Diváků: 130.

Amor: Vitásek – Aujeský, Horváth, Zápotočný, Palla, Skalník, Pešta, Ždánský, Husár. Trenér: Ladislav Štrublík.

Hlinsko: Vamberský – Zub, Klika, Novák, Klaudinger,Vašek, Holec, Kapitán. Trenér: Petr Popelka.

Tabulka:

1. Hodonín 11 7 2 2 59:43 23

2. Vys. Mýto 11 7 2 2 56:44 23

3. Havl. Brod 11 7 0 4 55:37 21

4. Jeseník 11 6 2 3 51:51 20

5. Amor KV 12 5 1 6 41:43 16

6. B. Ostrava 12 5 1 6 50:55 16

7. Atraps Brno 12 4 2 6 52:54 14

8. Helas Brno B 12 3 1 8 39:58 10

9. Hlinsko 12 2 1 9 27:45 7

Příští kolo: Vysoké Mýto –

Amor, pátek 2. 2. (20.00).

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak tomu nebylo. Hlinsko zodpovědně bránilo a nebylo snadné otevřít jejich obranu. I my poměrně dobře bránili, takže se šance nerodily tak lehce a bylo jasné, že moc branek nepadne. Klíčovým momentem zápasu byl gól na 2:1 vteřinu před poločasem a když jsme přidali hned ve druhé minutě druhého poločasu třetí branku, tak už to s námi vypadalo velice dobře. Nakonec jsme vstřelili ještě dvě branky a konečných 5:1 už tedy vypadá docela jasně,“ popsal průběh utkání vyškovský lodivod.

Důležitým třetím gólem zkompletoval Vít Aujeský svůj hattrick. Pět minut před koncem jistil vítězství Amoru Jiří Pešta. Hosté se pak snažili vrátit do zápasu přechodem na power-play, ale Ladislav Zápotočný jim sebral míč jeho přihrávku Pešta bezpečně poslal do prázdné branky.

„I přes prakticky rozpadlou sestavu jsme chtěli jsme pokračovat v tom, co jsme začali v Jeseníku a udržet vysokou úroveň naší hry. Věděli jsme, že tabulka není důležitá, protože ještě nedávno jsme byli poslední my a do zápasu jsme šli se stoprocentním nasazením a koncentrací. Zápas nakonec ukázal naši momentální skvělou formu a týmovou soudržnost. Jsem moc rád, že jsme to proti houževnatému soupeři zvládli. Velmi dobrý zápas odehrál i náš junior z kategorie U19 Tomáš Husar, pro kterého jsou tyhle utkání velkou zkušeností a motivací do budoucna. Jeho výkon nám hodně pomohl. Stejně, jako momentálně skvělá střelecká fazóna Víta Aujeského a kapitána Jirky Pešty. Klíčové bylo ale opět naše nasazení a touha zvítězit a zodpovědný přístup. Nemohu ovšem zapomenout i na naše fanoušky, kteří jsou skvělí,“ pochválil diváky a spoluhráče zkušený Sebastian Palla.

Potvrzením, že hosté si asi nezasloužili prohrát o čtyři branky, byla v poslední minutě Davidem Zubem trefená tyčka.

„Hlinska je mi trošku líto, snažili se o futsal a měli několik šancí, kdy mohli zápas zdramatizovat. Navíc i jejich chování mimo palubovku bylo přátelské, takže jim přeji záchranu v soutěži. Mým hráčům musím moc poděkovat za to, jak se semkli, ukázali týmového ducha, plnili dobře pokyny, potvrdili vzrůstající formu a s podporou našich výborných fanoušků dosáhli na další tři body,“ dodal Štrublík.