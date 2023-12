Podle posledních výsledků mají futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov formu, ale v dalším kole východní skupiny II. ligy je čeká nepříjemný a nevyzpytatelný soupeř, rezerva prvoligového Helasu Brno.

Snímky jsou z utkání Amor Kloboučky Vyškov - Baník Ostrava 6:3. | Foto: Tomáš Srnský

Nepříjemný ne postavením v tabulce, kde je poslední, ale svým herním projevem a k ostražitosti svěřence trenéra Ladislava Štrublíka nabádá i bilance z loňské sezony. S Brňany Amor prohrál oba zápasy, přičemž brněnská porážka 1:11 byla nejvyšší, kterou Amor loni vyfasoval. Zápas se bude hrát v neděli večer v nové hale ve Vodově ulici v Brně-Králově Poli.

II. liga - východ:

FC Helas Brno B – SK Amor Kloboučky Vyškov

Neděle 3. prosince, 18.30 hodin, sportovní hala STAREZ Aréna, Vodova ul.

Tabulka:

7. Amor 6 2 0 4 20:22 6

9. Helas B 6 1 0 5 16:34 3

Vzájemné zápasy v minulé sezoně:

Amor – Helas B 1:3 (0:1), vlastní (Lidmila) – Táborský, vlastní (O. Nový Ondřej), Lidmila.

Helas B – Amor 11:1 (3:0), Danko 2, Lidmila 2, Táborský 2, Špička, Kamenský, Konečný, Šperka, Milošic – Mikeš.

„Brněnský tým je zatím na posledním místě tabulky, ale vůbec bych ho nepodceňoval. Sice se svým áčkem v podstatě nespolupracuje, ale myslím že nastoupí v nejlepší sestavě v této sezoně a bude to těžké utkání. Helas bude mít jistě velmi mladý, běhavý tým, který nám nedá nic zadarmo. Takže úplně nevím, co od utkání očekávat a uvidímě, co nám zápas naservíruje,“ zdůraznil Štrublík.

Ten upozornil, že nedělní termíny jeho týmu příliš nesedí, a také, že vítězná sestava z minulého kola s Baníkem Ostrava dozná dost podstatných změn.

„Sestava bude oproti Baníku obměněná, protože nám na prosinec odletěl za prací Michal Handlíř, Lukáš Němec je na týden také pryč a bohužel skrz práci nám vypadl i Mirek Tomaštík. Nepočítám zraněné hráče, nebo ty, co z jiných důvodů nemůžou nastoupit. Naopak proti Baníku budou k dispozici Aleš Rus, Filda Ždánský, Honza Skalník a možná i nová akvizice Denis Holub. Pokud se administrativně stihne dokončit jeho přestup. Dvacetiletý hráč, který prošel mládeží Baníku Ostrava a má dva starty ve fotbalové reprezentaci U16. Ať už budou sestavy jakékoliv, jedeme s cílem předvést čtvrtý dobrý výkon v řadě a věřím, že když tuto podmínku splníme, tak budeme bodovat,“ sdělil šéf lavičky Amoru s pozvánkou a přáním, aby jeho tým přijeli podpořit fanoušci, protože do Brna je to kousek.