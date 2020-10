„V momentální situaci by rozpočet na příští sezonu byl příliš vysoký a dostali bychom se na čísla, která si my ani naši sponzoři kvůli koronaviru nemůžeme dovolit,“ zdůvodnil odmítnutí postupu předseda klubu Nikolas Tilkeridis.

Finanční důvody vedly ke stejnému rozhodnutí i vedení Amoru, který se jako nováček umístil na stříbrné pozici.

„Sportovní srdce nás táhlo do nejvyšší soutěže, kterou jsme chtěli hrát nejen pro naše hráče, ale i fanoušky. Pro Vyškov by to byl neuvěřitelný zážitek. Ovšem zcela zvítězil rozum,“ potvrdil prezident klubu Antonín Petlach, že prioritní v rozhodování byla ekonomika.

Odložené 1. kolo

SKUP Olomouc - Amor Kolboučky Vyškov, Vysoké Mýto - ASM Dolní Loučky, AC Jeseník - Roub Vítkovice, Baník Ostrava - Tango Hodonín.

2. kolo, víkend 30. 10. - 1. 11.

Amor Vyškov - AC Jeseník, D. Loučky - Tango Hodonín, Roub Vítkovice - Baník Ostrava, Vysoké Mýto - SKUP Olomouc.

Před startem letní přípravy ovšem už trenér Vladimír Štrublík na naznačoval, že Amor o první scénu českého futsalu zájem má.

„Cílem sezony je pokusit se vyhrát druhou ligu a postoupit do první. Uvidíme, jak se nám bude dařit, jedna věc jsou plány a druhá realita,“ netajil kouč.

Druhá liga má v tomto ročníku jen osm týmů. Kdy se bude hrát atraktivní souboj dvou loni nejúspěšnějších mužstev v tuto chvíli není určeno. Termíny dohrávek bude „diktovat“ vývoj koronavirové pandemie. Ten zastavil i tréninkový proces v halách. Jinak samozřejmě klub funguje dál.

„Přestat makat by znamenalo zastavit se na červené, opustit auto a počkat až ho odtáhnou a následně čekat, zda vůz někde najdeme. Tak by byla naše situace složitá po uvolnění všech opatření. My jsme tedy nelenili. Především se nám podařilo sehnat dva nové sponzory a doplnili jsme tým o nové hráče,“ zdůraznil Petlach.

Z loňského stříbrného týmu odešli Tomáš Selinger, Dominik Šmerda a Jan Chadima, kteří se z různých důvodů rozhodli nepokračovat. Neplánovaně pak vypadl Petr Němec, který se zranil na fotbale.

„Jednání o nových posilách byla různá. Od zcela jednoduchých, po složité až zcela nečekané. Nicméně můžeme našim fanouškům sdělit, že posílení kádru se podařilo. Z ligového Helasu Brno přišel stále velký futsalový talent Miroslav Mikeš. Z Inexisu Bučovice k nám zamířil Lukáš Obruča. V krajském přeboru patřil mezi nadstandardní hráče a nejlepší střelce soutěže. Ohromným plusem je to, že tento třiadvacetiletý mladík je z Vyškova a tedy místní. Adam Čapka a Patrik Nasadil k nám přicházejí z divizních Hustopečí. Trenér si je vytipoval pro jejich kreativitu a schopnost se učit novým věcem. A konečně je definitivně zpět Ondřej Vintr, který byl kmenovým hráčem Klobouček. Poslední sezonu odehrál v okresním přeboru v Mouřínově. Všichni očekáváme, že bude co nejvíce zatěžovat konta soupeřů svými brankami. Uvidíme, jak se mu vše podaří skloubit s fotbalem, kde hraje Moravskoslezskou ligu za MFK Vyškov,“ sdělil předseda Amoru.

Mistrovské zápasy bude SK Amor hrávat opět v hale ZŠ Purkyňova ve Vyškově. Kdy tam ale bude střílel první góly, to je teď zatím otázka bez odpovědi.