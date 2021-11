V hale základní školy Purkyňova se od 19.00 hodin představí další klub se slavnou futsalovou minulostí navazující na začátky v Brně. Tam ve své největší slávě dokonce bojovalo o titul mistra republiky proti Chrudimi. Finále nejvyšší soutěže si zahrálo v sezoně 2012 – 2013. Po sezoně 2015 - 2016 se klub rozhodl skončit v Brně a přestěhoval se do Hodonína, kde se spojil s Duklou a pokračoval pod názvem FC Tango Hodonín. V posledních letech pohybuje ve druhé lize.

II. liga

Dohrávka 4. kola:

Amor Kloboučky Vyškov

- Tango Hodonín

Středa 17. listopadu, 19.00 hodin, SH ZŠ Vyškov-Purkyňova.

Tabulka:

1. V. Mýto 6 4 1 1 32:19 13

2. Hodonín 5 3 1 1 31:20 10

3. Ostrava 6 3 0 3 25:30 9

4. Olomouc 5 2 1 2 24:24 7

5. Amor 5 2 1 2 21:21 7

6. Modřice 5 0 0 5 13:32 0

7. kolo: Vysoké Mýto – Amor, pátek 19. 11. (20.00).

„Tango před sezonou vyhlašovalo, že se nikam netlačí a chce odehrát soutěž v klidu, ale prozatímní výsledky hovoří, že se mu podařilo seskládat velmi dobrý tým, který může útočit i na špici tabulky. Poslední dva výsledky budí respekt - 9:3 s Baníkem Ostrava a 8:2 s Atrapsem Modřice - a ukazují na výbornou formu hostů. Sestava se jim teď po ukončeni fotbalové sezony ustálila. Jedna lajna je tvořená již zkušenými hráči Sopuškem, který prošel Slováckem, a Ťokem, který má ze Slovácka i ligové fotbalové zkušenosti. Druhou lajnu tvoří mladí kluci z Hodonína, kteří jsou velmi dobře pohybově vybavení. Především si musíme dát pozor na Petra Bohuna. Ať už Tango přijede v jakékoliv sestavě, tak my se musíme soustředit na naše výkony. Prozatím nehrajeme dobře a chybí nám pohyb a dravost, a také kolektivnější pojetí,“ upozornil na přednosti soupeře a vlastní slabiny trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Ten by měl mít v dispozici téměř kompletní mužstvo. Do sestavy se po zranění může vrátit Tomáš Horváth. Z aktuální sestavy bude chybět pouze Tomáš Florian, který dobírá antibiotika. Až příští týden se do tréninku zapojí Ondřej Vintr. V pondělí začal po dlouhém léčení trénovat Sebastian Palla, ale čeká ho ještě dlouhá cesta, než bude moci hrát zápasy.

„Očekávám technické utkání plné hezkých kombinací. Tango nepatří k nějakým silovým a extra důrazným týmům, ale snaží se, podobně jako my, o kombinační futsal. Tak uvidíme, jaký budu mít odhad. Doufám, že dorazí plno diváků a my získáme tři body a posuneme se na druhé místo tabulky a v pátek pojedeme bojovat do Vysokého Myta o první příčku,“ naznačil nejbližší plány kouč Amoru.