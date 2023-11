Druhé vítězství v novém ročníku II. ligy oslavili fotbalisté Amoru Kloboučky Vyškov v domácí hale po zápase s Baníkem Ostrava. Nad třetím týmem tabulky vyhráli 6:3 a posunuli se na sedmou příčku.

Futsal II. liga Amor Kloboučky Vyškov - Baník Ostrava 6:3. | Foto: Tomáš Srnský

Trenéru Amoru Ladislavu Štrublíkovi se poprvé podařilo poskládat dvě čtveřice, ale než se na palubovku dostala druhá, šli hosté do vedení. Po rohovém kopu na začátku druhé minuty doklepával patičkou nekrytý Marek Maleňák. Hosty ale vedení uklidnilo až příliš, taktovku převzal Amor a vypracoval si šance. Milan Ševčík brankáře Bortlíka nepřekonal, Jiří Pešta a Miroslav Tomaštík sice ano, ale míčům v cestě do sítě zabránily tyče. Radost tak přišla až v deváté minutě, kdy Adam Bárta zblízka zužitkoval Ševčíkovu přihrávku. O minutu později otočil skóre ve prospěch domácích Tomaštík a teprve pak Ostravané pochopili, že musí zvýšit obrátky. Hra se vyrovnala, ale v koncovce byl efektivnější Amor a prakticky už do přestávky zápas rozhodl dalšími dvěma brankami.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– FC Baník Ostrava 6:3

Poločas: 4:1. Branky (nahrávky): 9. Bárta (Ševčík), 10. Tomaštík (Handlíř), 16. Aujeský, 17. Pešta, 34. Bárta (Zápotočný), 37. Handlíř (Ševčík) – 2. Maleňák (Polášek), 26. Kalay, 40. Nieslenik. Rozhodčí: Štipčák, Šenkýř. ŽK: Niesleník, Regec, Murín, Stebel, Škorňa – Aujeský. ČK: 23. Potůček (BO).

Amor: Vitásek (Flajzar) – Pešta, V. Aujeský, Tomaštík, Ševčík, Handlíř, Němec, Rus, Bárta, Zápotočný. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tabulka:

1. Hodonín 6 4 2 0 33:17 14

2. Havl. Brod 6 4 0 2 28:21 12

3. Vys. Mýto 6 3 1 2 31:29 10

4. Jeseník 5 3 1 1 26:25 10

5. B. Ostrava 6 3 0 3 25:23 9

6. Atpaps Brno 6 3 0 3 26:26 9

7. Amor KV 6 2 0 4 20:22 6

8. Hlinsko 7 2 0 5 16:24 6

9. Helas Brno B 6 1 0 5 16:34 3

Příští zápas: Helas Brno B – Amor Kloboučky Vyškov, neděle 3. 12. (18.30), STAREZ Aréna Vodova.

„V prvním střídání jsme dali po standardce branku, ale to jen vyburcovalo domácí a nás uspalo. Dle toho to vypadalo dalších deset minut prvního poločasu. Ve druhém poločase po zvládnutém oslabení jsme na hřišti dominovali. Bohužel z toho bylo jen snížení na 2:4. Utkání pak rozhodla domácí branka z ničeho na 5:2,“ po utkání komentoval prohru trenér Baníku Karel Murin.

Na začátku druhé půle byl za udeření loktem do obličeje vyloučen hostující Potůček, ale domácí přesilovku nevyužili. Naopak po ní se Baník zase zvedl. René Kalay snížil na 4:2 a dalším gólům zabránil výborný Roman Vitásek, který se v brance Amoru objevil po pěti letech. Úleva pro domácí přišla ve čtyřiatřicáté minutě, když Ladislav Zápotočný uvolnil Bártu a ten zvýšil na 5:2. Baník reagoval přechodem na power-play, ale chyboval a po akci s Michalem Handlířem skóroval Ševčík. Hosté zůstali u hry v šesti hráčích v poli a bez brankáře, ale z domácího náskoku stačili ukrojit jen jednou a až čtyři vteřiny před koncem zásluhou Denise Nieslanika.

Amor tak dokázal navázat na výkon v Hodoníně a cenné pro trenéra je i to, že se konečně začíná stabilizovat sestava. Do ní se kromě Vitáska zařadil i Lukáš Němec, který se vrátil po více jak roce. Další »test« čeká Štrublíkovi svěřence v neděli večer v Brně, kde nastoupí proti béčku prvoligového Helasu.