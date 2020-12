Jste hodně zklamaný, že se nehraje? Z mužstva i trenéra bylo po letní přípravě cítit, že se chtějí poprat o postup, nebo i minimálně nějakou medaili. Byl postup i cílem vedení klubu?

Před sezonou jsme udělali hodně práce a to, jak na posílení kádru, tak i na vylepšení podmínek v klubu. Získali jsme nové sponzory. Z toho je tedy jasné, že jsme rozhodně nechtěli vyklidit pozice. Chtěli jsme se pokusit hrát o nejvyšší příčky a kdyby vše vyšlo, tak i soutěž vyhrát. Primárně to cíl nebyl, ale zkusit jsme to chtěli.

Lze říct, že vám radost z futsalu vynahradil domácí pohár? Vypadalo to na boj o medaile…

Na podzim jsme odehráli tři vydařená utkání a postoupili do celostátního čtvrtfinále, tedy mezi osmičlennou prvoligovou společnost. Dosáhli jsme historického maxima. O medaile bychom ale určitě nehráli, protože ve čtvrtfinále máme Teplice, průběžně druhý tým ligy se spoustou Brazilců. Tento zápas měl být svátkem pro hráče a diváky. Všichni víme, jak to nyní vypadá, takže svátek se nekoná.

Jaká je situace nyní. Má vedení soutěže „scénář“ - varianty pro odehrání soutěže? Budete na ni připraveni?

Současná situace vůbec sportu nesvědčí. Plánovat něco dopředu je absolutně nemožné, neboť rozhodnutí vlády se mění doslova ze dne na den. Jakékoliv soutěže ve vnitřních prostorách mohou být odstartovány jen na výjimku Ministerstva zdravotnictví. O tu má zažádána jen nejvyšší futsalová soutěž. Možnost trénovat v hale je nulová. No a z toho plyne i odpověď na to, zda bychom na start byli připraveni. Když nemáte, kde trénovat, tak připraveni být nemůžete.

V soutěži je jen osm klubů, tato znamená čtrnáct zápasů. Porce určitě během jara zvládnutelná. Budete tlačit na to, aby se soutěž odehrála? Samozřejmě pokud to dovolí „vyšší moc“.

To je složitá otázka. Každý z nás by chtěl hrát, ale čím déle se prodlužuje nouzový stav, tím menší je naděje. Většina kluků hraje i fotbal a zde bude tlak na brzký začátek, navíc s vloženými zápasy v týdnu, a to je téměř nezvládnutelné v kombinaci s futsalem. Navíc může vždy hrozit karanténa. Těch věcí je hodně. Rozhodně nepůjdeme proti zdraví hráčů. Tlačit na zahájení tedy nebudeme, chceme, aby vyhrál zdravý rozum.

Šlo něčím hluchá období vyplnit? Případně to, které lze očekávat?

Vyplnit to mohl každý individuálním tréninkem. Společně to nešlo. Alternativa byla v určitém období trénovat venku, ale to nám nedávalo smysl. Nemyslím si, že se něco v tomto změní do budoucna. Tedy do 22. ledna 2021, kdy končí nouzový stav určitě ne. Rád se, ale spletu.

Lze za daných okolností nějak pracovat na hráčském kádru? Třeba s výhledem na příští sezonu? Trochu s nadsázkou lze říct, že pokud se nebude hrát, tak vám to, jako vedení, klubu dává prostor pro chystání materiálních podmínek pro nejvyšší soutěž.

My jsme pořádně neotestovali ani ten stávající kádr s novými tvářemi. Takže se bavit, zda budeme posilovat do další sezony, je velice těžké. Jinak se logicky nabízí, že materiální podmínky lze vylepšit. Jenomže bude otázka, zda nám sponzoři, kteří do klubu vstoupili, budou nakloněni i nadále, když nás vlastně viděli jen v poháru. Spíše si myslím, že nás čekají složitá jednání o udržení podmínek, které jsme nastolili.

Lze na uplynulém roku zajít ze sportovního hlediska vůbec něco pozitivního?

Určitě! V roce 2020 jsme odehráli jedenáct soutěžních zápasů a prohráli jen jednou. Skončili jsme na druhém místě ve druhé lize, vyhráli jihomoravskou část poháru a postoupili do čtvrtfinále celostátní části. Navíc jsme na charitě vybrali pro postižené děti 18 000 korun. Jinak věřím, že další sezona už proběhne standardně a my se potkáme nejen se všemi soupeři, ale i diváky, kterých si nesmírně vážíme. Všem přeji pevné nervy a zdraví v této nelehké době.