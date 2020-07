Po sloučení FC Kloboučky a SK Amor Vyškov si futsalisté vedli ve druhé lize náramně dobře a skončili na druhém místě za SKUP Olomouc. Ten postup odmítl, a tak pozvánka mezi elitu putovala do Vyškova. Vedení klubu ale reagovalo stejně jako Hanáci, lákavou šanci nepřijalo. A zřejmě i důvody budou hodně podobné.

„Všem v klubu bylo jasné, že je to historická šance, která se již nemusí opakovat. Vedení klubu dělalo možné i nemožné, aby zabezpečilo důstojné vystoupení našeho celku ve Vartě futsal lize. Ovšem všichni, kteří shání peníze do sportu a nejen do něj vědí, že peníze nerostou na stromech a nejdou jen tak utrhnout. Jsou za tím hodiny jednání a hledání kompromisů. Sportovní srdce nás táhlo do nejvyšší soutěže, kterou jsme chtěli hrát nejen pro naše hráče, ale i fanoušky. Pro Vyškov by to byl neuvěřitelný zážitek. Ovšem zcela zvítězil rozum,“ potvrdil prezident Amoru Kloboučky Antonín Petlach, že prioritní v rozhodování byla ekonomika.

Klubový šéf stanovil jistou finanční hranici, pod kterou nelze jít. Tato hranice se nepodařila překročit a proto klub postup do nejvyšší soutěže odmítl.

„Samozřejmě, že s těžkým srdcem. Člověk ve svém životě musí udělat spoustu rozhodnutí. Některá z nich jsou špatná, jiná racionální a jiná naopak geniální. I my jsme před jedním zásadním sportovním rozhodnutím stáli. Opravdu není naším cílem hrát v první lize roli obětního beránka a dobrého sparingpartnera. Teď se tedy chceme důkladně připravit na druhou ligu, která určitě bude mimořádně kvalitní,“ zdůraznil Petlach.

Tak trochu paradoxem zavání, že si Amor Kloboučky proti prvoligovému soupeři na podzim stejně zahraje. Po vítězství ve finále krajského futsalového poháru postoupil do celostátního osmifinálového „pavouka“ a mezi šestnáctkou postupujících jsou samozřejmě prvoligové týmy. Losovat se bude v září.

„Po skončeni loňské sezony jsem chtěl dat klukům úplné volno od futsalu až do konce srpna. Jenže díky povinné účasti v Krajském poháru SFČF jsem byl nucen kluky svolat a turnaj odehrát. Nakonec se nám podařilo zvítězit a zase o něco víc zviditelnit náš klub. Teď čekáme na los osmifinále. Mým snem je dostat Era Pack Chrudim, teď už teda jen Chrudim. Byl by to svátek pro všechny hráče, celý klub i fanoušky. Odměna za veškerou práci i vynikající umístění ve druhé lize. Snad bychom nedostali nějaký velký výprask,“ přeje si trenér mužstva Vladimír Štrublík.

Druhá liga v osmi

Stejně jako první muž klubu, i on předpokládá, že ve druhém oddělení českého futsalu bude letos velmi těžká konkurence. Ve východní skupině z různých důvodů zůstalo jen osm mužstev.

„Všechno to jsou výborné týmy a myslím si, že čtyři až pět z nich bude mít postupové ambice,“ upozornil kouč Amoru.

Za základ k úspěšnému účinkování považuje kvalitní letní přípravu. Tu zahájí začátkem září. Tréninky budou stejně jako loni dvakrát v týdnu, k tomu přibudou přípravná utkání. Jedno z nich možná s předním prvoligovým klubem.

„Budeme trénovat v pondělí a ve středu. jak loni. Predběžně jsme domluvení na utkání s mým kamarádem a kapitánem Slavie Praha Honzou Homolou. Protože jsou profesionálové, tak mají velice nabitý program. Ale i jinak máme velké plány a uvidíme, co všechno se podaří zrealizovat. Chceme hráčům vylepšit podmínky, aby za svou práci a čas obětovaný futsalu byli i nějak odměnění. Například zavést určitá pravidla, která kluci budou muset splnit. Základ jsou finance, kvůli kterým jsme odmítli hrát první ligu. Pokud ale vše půjde dobře a peníze se seženou, tak bychom se chtěli do první ligy podívat. Samozřejmě plány a ambice jsou jedna věc a realita druhá. Letosní druhá liga doznala velkých změn a podle mého názoru bude mnohem kvalitnější než ta loňská. V ní jsme ukázali, že máme kvalitní tým ale nikdo nám nic zadarmo nedá,“ zdůraznil Štrublík.

Současný kádr Amoru:

Brankáři: Josef Buriánek, Marek Vrba.

Do pole: Lukáš Němec, Tomáš Horváth, Tomáš Florián, Dominik Šmerda, Sebastian Palla, Pavel Tichý, Milan Ševčík, Matěj Rozehnal, Patrik Nasadil, Michal Handlíř, Petr Němec, Ondřej Nový, Jiří Žáček.

Ten s vedením klubu už nyní jedná o posilách. Předběžně jsou dohodnuty příchody Patrika Nasadila a Jiřího Žáčka, z B mužstva se k áčku připojí Tomáš Florián.

„Za posily v podstatě počítám i Dominika Šmerdu a Petra Němce. První jmenovaný totiž kvůli zranění od šestého kola nehrál až do konce sezony a Peťa kvůli zákazu ze Zbrojovky nehrál od ledna. Teď je v přípravě s béčkem Zbrojovky a měl by u nás normálně fungovat. Mám ještě předběžnou domluvu s Ondrou Vintrem, ale tam je otázka, kde bude hrát velký fotbal. V týmu skončil jen Tomáš Selinger. Kvůli dlouhodobým zdravotním problémům se chce naplno věnovat jen fotbalu ve třetiligových Rosicích,“ naznačil trenér Amoru Kloboučky Vyškov.

Sezonu Amor zahájí 25. října na půdě loňského mistra II. ligy SK UP Olomouc a první domácí zápas sehraje 31. října s Gamaspolem Jeseník.