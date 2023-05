Přátelské utkání v přípravě na mistrovství světa v Brazílii sehrála česká futsalová reprezentace neslyšících ve Vyškově, kde pobývala na krátkém soustředění. Zápas hraný na pohodu domácí účastník II. ligy Amor Kloboučky Vyškov vyhrál 10:8. Vybrané vstupné klub věnoval na podporu cesty tohoto nároďáku do Brazílie.

V přátelském futsalovém utkání Amor Kloboučky Vyškov (modří) porazil český národní tým neslyšících hráčů 10:8. | Foto: ČR Neslyšící

Reprezentačnímu týmu na posledních chvíli vypadl soupeř pro přípravné utkání a Amor pohotově zaskočil.

Futsal

přátelské utkání

SK Amor Kloboučky Vyškov

– ČR Neslyšící 10:8

Poločas: 4:4. Branky: Vít Aujeský 4, Radim Aujeský 2, Ševčík 2, Matěj Tesáček, Jurajda – Benda 3, Hartoš 2, Vodička, Hubáček, Továrek.

Amor: Sedláček – Ševčík, Palla, Vít Aujeský, Radim, Aujeský, Libor Aujeský, Procházka, Jurajda, Matěj Tesáček.

ČR Neslyšící: Braneac (Minarik) – Vodička, Skorkovský, Lištván, Gajdošík, Luňák, Továrek, Dvořáček, Benda, Hartoš, Hubáček.

„Požádali nás a my jsme jim vyhověli, i když měli problémy se skládáním sestavy, a to vzhledem k probíhající fotbalové sezoně. Na hřišti se tak objevilo hned pět členů našich mládežnických výběrů, pro které to byla velká výzva a motivace,“ sdělil předseda Amoru Antonín Petlach.

Zápas nabídl zajímavý průběh. V prvním poločase si česká reprezentace udržovala neustále mírný brankový náskok, který krátce před poločasem zásluhou Hubáčka a Hartoše zvýšila na 2:4. Domácí ovšem předvedli veliký finiš, když v poslední minutě zásluhou Ševčíka a Víta Aujeského dokázali srovnat. Úvod druhé části byl opět v režii reprezentace neslyšících. Ta v úvodní pětiminutovce diktovala tempo a vzala si své dvoubrankové vedení zpět. Ve 25. minutě byl na ukazateli skóre stav 5:7. Obě mužstva se nechala strhnout k ofenzivě, a tak brankáři na obou stranách se museli činit. Domácí neustále dotahovali náskok hostů. Ti ještě v 35. minutě vedli 8:7. Ovšem závěr byl v režii Amoru. Ten dokázal vstřelit rychlé tři branky, když se dvakrát prosadil střelecky disponovaný Vít Aujeský a poprvé v mužském dresu i Šimon Jurajda.

„Těší mě, že naši trenéři do sestavy zapojili naše juniory a dorostence. Ti se mohli předvést v mužském futsale a je nutné říci, že se jim to povedlo. Utkání bylo velice vyrovnané a vítězství je takový malý dárek pro naše mladíky. Mně osobně těší, že jsme mohli přispět částkou téměř čtyři tisíce korun naší reprezentaci na cestu do Brazílie,“ kvitoval spokojený Petlach.