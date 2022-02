II. liga

SKUP Olomouc

- Amor Kloboučky Vyškov

Neděle 6.února, 17.00 hodin, sportovní hala UP Olomouc

Tabulka:

1.Olomouc 14 9 2 3 102:62 29

2.Vys.Mýto 15 9 1 5 80:51 28

3.B.Ostrava 15 8 1 6 74:69 25

4.Hodonín 15 7 3 5 83:73 24

5.Amor KV 14 6 3 5 57:55 21

6.Modřice 15 0 0 15 40:126 0

Podzimní vzájemné výsledky: Amor - Olomouc 1:4 (0:2), Olomouc - Amor Vyškov 6:3 (5:3).

„Dávají mraky gólů. Jejich rychlý a jednoduchý přechod do útoku je velkou zbraní. Hrají také velmi dobře s brankářem Radkem Janečkou v poli. Útočná dvojice Martin Janečka – Jan Šipka vede kanadské bodování soutěže. Musíme navázat na začátek v posledním vzájemném utkání, kdy jsme vedli v desáté minutě 3:0. To znamená, zodpovědná práce dozadu a využívání rychlých protiútoků. A dobrá obrana power-play bude též jedním z klíčů k úspěchu. Nepojedeme hrát nějakého zanďoura, to nám není vlastní. Nemůžeme si dovolit zahazovat šance. Určitě se jedeme porvat o vítězství a chceme prodloužit vlastní sérii letošní neporazitelnosti. Vítězství by nás navíc udrželo ve hře o zajímavé umístění,“ sdělil trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Vyškovská šňůra bez porážky je kratší, má čtyři zápasy. Naposledy Amor prohrál právě v Olomouci, ve Štrublíkem zmíněném posledním utkání loňského roku. Trenér určitě bude postrádat nemocného kanonýra Milana Ševčíka, ostatní hráči by měli být v pořádku, pokud se to nezmění v jejich víkendových fotbalových zápasech.

„Doufám, že nás přijedou podpořit fanoušci a že jim oba týmy předvedou skvělý zápas,“ dodal kouč Amoru.