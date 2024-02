Ale tak jednoduchá tajenka to určitě nebude. Doma Amor vyhrál 6:3, ale pozor! V minulém kole baníkovci nasázeli béčku extraligového Helasu Brno deset gólů v jeho domácím prostředí, když zvítězili 10:4. V předchozím zápase doma pokořili i vedoucí Tango Hodonín 11:7.

II. liga - východ:

FC Baník Ostrava – SK Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 16. února, 20.00 hodin, SH Krásné Pole.

Postavení v tabulce:

5. Baník 13 6 1 6 60:59 19

7. Amor 14 5 1 8 48:53 16

Na podzim: Amor – Baník 6:3 (4:1), Bárta 2, Tomaštík, Pešta, Aujeský, Handlíř - Maleňák, Kalay, Nieslanik.

„Po dvou porážkách chceme bodovat a zkusit se ještě vrátit do boje o páté místo. Baník chytil formu a obzvlášť doma bude velice silným soupeřem. Vypovídá o tom právě hlavně jejich výhra před čtrnácti dny, kdy doma porazili Tango 11:7. Baník sází na nové mladé tváře, takže očekávám běhavé technické mužstvo, které se bude snažit o futsalový styl. Spoléhat budou určitě na svou první lajnu s Marou Maleňákem a Davidem Poláškem. Jedeme tam s respektem, ale určitě ne vystrašení. Uvidíme, co utkání přinese, každopádně se na něj těšíme a věřím, že neodjedeme s prázdnou,“ naznačil plány trenér Ladislav Štrublík.

Stejně jako prakticky ve všech předchozích zápasech se bude muset vypořádat s neplánovanými absencemi v sestavě, takže ta vznikne zřejmě až před samotným odjezdem do Ostravy. Konkrétně jen naznačil dva otazníky u klíčových hráčů.

„V Ostravě nás čeká další tradiční soupeř z druhé futsalové ligy a my budeme chtít navázat na dobré výkony z tohoto kalendářního roku a zároveň přerušit sérii dvou proher za sebou. Na Baníku nás čeká houževnatý soupeř, který nám určitě nedá nic zadarmo. My se budeme chtít soustředit na sebe a předvést kvalitní výkon a hlavně si odvézt tři body,“ potvrdil trenérova přání kapitán mužstva Jiří Pešta, který by v základu chybět neměl.