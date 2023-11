Tři pokusy získat získat první body v novém ročníku východní skupiny II. ligy fusalistům Amoru Kloboučky Vyškov nevyšly. Čtvrtý přijde zítra večer, kdy ve své hale v Purkyňově ulici přivítají tým tým s velkou futsalovou minulostí Vysoké Mýto.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

1. FC Nejzbach sestoupil v loňské sezoně z nejvyšší soutěže a aktuálně řeší podobné problémy jako Amor. Tedy najít optimální sestavu.

„Jelikož jsou ještě velké fotbaly, tak se nám sestava nedaří stabilizovat. Soupeře vůbec neznáme, ale věříme, že budou chtít hrát ofenzivní futsal a společně předvedeme divákům pěknou podívanou. Ve Vyškově bychom chtěli navázat na domácí vítězství nad Helasem Brno,“ sdělila jedna z nových akvizic Jaroslav Kubát.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto

5. kolo, sobota 11. listopadu, 19.00 hodin, sportovní hala ZŠ Purkyňova.

Tabulka:

7. Vys. Mýto 3 1 1 1 17:20 4

9. Amor KV 3 0 0 3 10:15 0

Pro letošek Mýto zatím poskládalo jakýsi mix mládí a zkušeností. Na jedné straně šikovní mladí kluci z loňského kádru U17, který se stal mistrem republiky, a na straně druhé zkušení mazáci.

„Řekl bych, že v čele s nestárnoucím »Gérou«, tedy osmačtyřicetiletým gólmanem a exreprezentantem Liborem Gerčákem. Jména jako Kubát, který přišel z Chrudimi, Jiráský, Hrubý, Novák, nebo navrátilec z druholigového Táborska, střelec Lukáš Mach, jsou zárukou velké kvality. Věřím, že se budou snažit o futsalový projev a určitě budou spoléhat na své fyzické parametry. My musíme vyrukovat s nasazením a pohybem, v přetláčení nemáme moc šancí uspět,“ jen naznačil možnou taktiku trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Ten sice stále řeší otazníky v sestavě, ale letos na podzim poprvé by měl mít k dispozici dvě kompletní čtveřice.

„Příští týden už se nebude hrát fotbal, tak by se měla situace u nás rapidně změnit. Máme v kolonce nula bodů, takže situace velí jednoznačně získat tři. Soupeř je hodně silný, ale necháme tam všechno a uvidíme jestli to bude stačit. Jsou fotbalové rozlučky, ale doufám, že nás i tak přijde podpořit dost fanoušků a my je odměníme dobrým výkonem,“ dodal kouč Amoru.

Hosté mohou do Vyškova přijet v pohodě a povzbuzení svým prvním vítězstvím. V minulém kole doma porazili béčko Helasu Brno 8:4.