Čtvrtfinálový los mu přidělil atraktivního soupeře, aktuálně druhý tým tabulky nejvyšší soutěže Svarog Teplice. Termín bojů o semifinále zatím nebyl určený.

„V každém případě je to pro nás veliká výzva a historický zápas. V dnešní době příkazů a zákazů je vše možné, a tak budeme věřit, že je možné postoupit do semifinále, i když by se jednalo o veliký zázrak… V každém případě se na zápas těšíme a uděláme vše pro jeho důstojné odehrání,“ komentoval los trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Druhá liga, v níž hraje Štrublíkův tým, ještě neodstartovala. V divizi a krajském přeboru se zástupcům Vyškovska v tomto kole nedařilo, dali jen pět gólů a nezískali ani bod. V okresním přeboru padá hodně gólů a dvouciferné výsledky nesjou výjimkou. Nejvíc to nyní schytali vyškovští Orli. Lazor jim v městském derby nastřílel dvaadvacet gólů.

Divize E

Helas Brno B - Brikety-pelety Vyškov 21:1 (9:0), branka Vyškova: Kolečkář.

Pořadí: 1. Helas Brno B 9 bodů, 2. Technika Brno 6, 3. Vinohrady Brno 6, 4. Havlíčkův Brod 4, 5. Dolní Loučky B 4, 6. Hustopeče 3, 7. Pan. Boys Brno 3, 8. Kalábek Brno 3, 9. Napoleon Prace 3, 10. Brikety-pelety Vyškov 3, 11. Jehnice 0.

Krajský přebor

Amor Kloboučky Vyškov B - Triangl Rájec-Jestřebí 4:6 (2:3), Chubirka, Procházka, Skokan, Zápotočný.

Inexis Bučovice - Květnice Tišnov 0:14 (0:8).

Pořadí: 1. Rájec-Jestřebí 12, 2. Dolní Loučky C 9, 3. Tišnov 6, 4. Hombres Brno 6, 5. Gladiators Brno 3, 6. Řečkovice 3, 7. Eliška Brno 0, 8. Amor Kloboučky Vyškov B 0, 9. Nasan Brno 0, 10. West Žab Brno 0, 11. In. Bučovice 0.

Okresní přebor

Orli Bučovice - Sokol Bučovice 12:3 (4:0), Svoboda Michal 4, Svoboda Zdeněk 2, Spirit Michal 2, Zpěvák Martin, Volec Lubomír, Šrom Marek, Nedoma David - Nevole Petr 2, Lazor Jaromír, Sokol Bučovice - JČ Marefy 3:10 (3:0), Nevole Petr 2, Alznauer Peter - Maláč Jakub 5, Kopáček Lukáš 3, Šťastný Jan 2, Lazor Vyškov - Orli Vyškov 22:2 (12:1), Ertl Jan 13, Lička Josef 5, Lička Martin 3, Dorko Jaroslav - Neděla Vojtěch, Potočiar Radoslav, FC Kozlany - Orli Vyškov 3:6 (0:4), Ševčík Petr 2, Smažák Jiří - Kremlička Jaroslav 2, Neděla Vojtěch 2, Nedvěd Petr, Paštěka Martin, FC Kozlany - Amor Vyškov C 1:20 (1:9), Julínek Zdeněk - Henek Aleš 5, Chubirka Vadim 5, Lukeštík David 4, Forró Adam 3, Gregor Petr 2, Bartoš Marian, Fifák Nouzka - Vyškov City 5:9 (3:5), Špičák Petr 2, Hradil Marek, ml, Donneberger Jan, Pospíšil Jakub - Heger Jan 3, Jünger Erik 3, Toman Jiří 2, Muzikář Petr, Fifák Nouzka - FC Krásensko 3:6 (1:2), Hradil Radek 2, Špičák Petr - Zouhar Dominik 4, Matuška Miroslav, Brunclík Jiří.

Tabulka:

1. Amor Vyškov C 8 8 0 0 104:26 24

2. Lazor Vyškov 8 7 0 1 79:38 21

3. JČ Marefy 8 6 0 2 55:39 18

4. Vyškov City 7 4 1 2 35:36 13

5. FK Mouřínov 6 3 0 3 34:38 9

6. Orli Bučovice 6 2 0 4 27:29 6

7. Fifák Nouzka 7 2 0 5 31:55 6

8. Orli Vyškov 6 2 0 4 19:48 6

9. FC Krásensko 6 1 1 4 22:32 4

10. FC Kozlany 7 0 2 5 30:63 2

11. Sokol Bučovice 5 0 0 5 10:42 0