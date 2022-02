„Myslím, že jsme byli mírně lepším týmem, ale výsledek hovoří úplně jinak. Ve čtvrtém vzájemném zápase soupeř nastoupil v nejslabší sestavě a rozhodně byl k poražení. Jejich lajna postavená ze zkušených matadorů v čele s Vladykou měla problémy s rychlostí a při přečísleních to bylo znát. Bohužel naše koncovka a finální fáze je tak hrozná, že jsme vlastně úplně bezzubí,“ ulevil si Štrublík.

II. liga

18. kolo:

Atraps Modřice - Amor Kloboučky Vyškov

Středa 23. února 20.30 hodin, Městská sportovní hala Modřice.

Tabulka:

1. Olomouc 17 12 2 3 124:75 38

2. Vys. Mýto 17 10 1 6 89:59 31

3. B. Ostrava 17 10 1 6 84:73 31

4. Hodonín 17 8 3 6 99:83 27

5. Amor KV 17 6 3 8 64:69 21

6. Modřice 17 0 0 17 43:144 0

Vzájemné zápasy v této sezoně:

Modřice - Amor 4:6 (0:2), Modřice 7:0 (3:0), Amor - Modřice 6:5 (0:3)

Ten přiznal, že po rychlém prvním gólu domácích, už ve třetí minutě pěknou střelou do šibenice, měl z dalšího průběhu obavy. Jeho svěřenci ale ránu ustáli a rovněž brzy Michalem Handlířem vyrovnali. Poté se střídaly šance na obou stranách, ale bez gólového vyjádření. To také proto, že oba brankáři chytali velmi dobře.

„Ano, měl jsem obavu, co s námi první gól udělá, ale zareagovali jsme solidně. Podle dalšího průběhu jsem tušil, že druhý gól bude klíčový a tým, který jej vstřelí, tak zřejmě i vyhraje. A to se nakonec potvrdilo. Mýto po naší obrovské hrubce, kdy jsme nechali vystřelit Nováka z autu, vsítilo branku na 2:1. My jsme zvýšili obrátky a byli lepší. Vyrovnání viselo ve vzduchu. Bohužel přišla snad jediná chyba našeho brankáře, který chtěl dlouhým nákopem dostat míč na útočníka, ale balón skončil na prvním hráči domácích. Teprve sedmnáctiletý Palatka obloučkem z poloviny hřiště našeho brankáře přehodil. Pak přišly nějaké naše šance, ale ty jsme nevyužili. Tak jsme se čtyři minuty před koncem odhodlali k power-play, ale ta nám nic moc nepřinesla a v poslední minutě jsme v ní dvakrát inkasovali,“ v podstatě kouč Amoru popsal cestu ke zřejmě zbytečné porážce.

V posledním utkání sedmnáctého kola si hráči SKUP Olomouc v neděli večer v podstatě rezervovali vstupenku mezi českou futsalovou elitu. V domácí hale porazili Tango Hodonín 9:5 a před oběma svými pronásledovateli – Vysokým Mýtem a Baníkem Ostrava – mají sedmibodový náskok.

Osmnácté kolo rozehrají už ve středu večer hráči Amoru zápasem v Modřicích (20.30), které jsou v tabulce poslední.

„Třetí porážka v řadě není vůbec dobrou vizitkou, i když výkon nebyl úplně špatný. Byli jsme i celkem bojovní, ale je to tak padesát procent toho, na co máme. Ve středu musíme porazit Atraps a zvednout si sebevědomí před posledními dvěma zápasy sezony,“ konstatoval kouč Amoru.