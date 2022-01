„Zápas se nám vůbec nevydařil a předvedli jsme fotbal v hale. S futsalem to nemělo nic společného. Bojovnost byla slušná, u některých až výborná, ale nejde vždy chválit jen za dřinu. Tým musí předvádět i určité naučené futsalové věci, a to se nedělo. Samý nákop a rotace žádná,“ poukázal trenér na to, co se mu hlavně nelíbilo.

II. liga

FC Tango Hodonín - Amor Kloboučky Vyškov 2:2

Poločas: 0:1. Branky: 32. a 38. Sopůšek - 8. Ševčík (Mikeš), 31. Florián (Rozehnal). Rozhodčí: Gasnárek, Štipčák. ŽK: Sopůšek, Ťok – Handlíř, P. Němec.

Amor: Buriánek (Maryšler) - Procházka, O. Nový, Ševčík, Obruča, Horváth, Mikeš, Florián, , Chubirka, Handlíř, P. Němec, Rozehnal. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1.Olomouc 13 8 2 3 90:60 26

2.V. Mýto 14 8 1 5 71:48 25

3.Hodonín 14 7 3 4 81:70 24

4.Ostrava 14 7 1 6 71:67 22

5.Amor KV 14 6 3 5 57:55 21

6.Modřice 13 0 0 13 35:105 0

Příští kolo: SKUP Olomouc - Amor Kloboučky Vyškov, neděle 6. 2. (17.00).

Do sportovní haly TEZA v Hodoníně si našla cestu poměrně slušná návštěva a Štrublík si cení, že vyškovští fandové byli vidět a slyšet. Amor nastoupil bez tří stabilních hráčů, nemocných Pavla Tichého, Jiřího Pešty a dlouhodobě chybějícího Lukáše Němce. Jen na lavičku náhradníků usedl, podle trenéra zatím nejlepší hráč Amoru v této sezoně Lukáš Obruča, který nebyl zdravotně úplně v pořádku.

Tango bylo většinu času lepší a futsalovější. Domácí v podstatě od začátku uplatňovali svoji velkou zbraň – hru v power-play. Do vedení ale šli hosté brankou Milana Ševčíka. Při „přesilovkách“ domácích pak hosté mohli párkrát přes celé hřiště navýšit náskok střelami do prázdné branky.

„Tango tu power-play nehrálo v první půlce tak rychle jako u nás. Naše bránění power-play nechápu. Na tréninku jsme si to ukazovali už tolikrát a stejně dojde zápas a někteří hráči vůbec neví, jak se hýbat. Ale abych jen nekritizoval, určitě se v naší hře pár pozitivních věcí najít dalo. Ať už slušná obrana od půlící čáry při hře čtyři na čtyři, nebo velmi rychlý návrat při ztrátě míče, plus důraz a bojovnost. Nakonec z toho byla asi spravedlivá remíza, která opět nic neřeší pro oba týmy,“ shrnul hodnocení Štrublík.

Na začátku druhého poločasu hosté neproměnili další tutovku, ale pak přece jen šli do dvougólového vedení gólem Tomáše Floriána. Jenže vzápětí inkasovali kontaktní gól od výborného Romana Sopůška. Jak jinak? Při domácí power-play. Tango vycítilo šanci a po převaze nakonec vyrovnalo těsně před koncem. Kým jiným, než Sopůškem…

Remízou Amor prodloužil svoji sérii bez porážky na čtyři zápasy. Pokud Štrublík řekl, že dělba bodů nic neřeší, pak stejně by asi vyhodnotil podobný výsledek v příštím kole v Olomouci.

„Tam se pokusíme předvést mnohem lepší výkon v souboji s vedoucím týmem tabulky. To, co jsme předvedli v Hodoníně, by na něj nestačilo. Po prohře Vysokého Mýta v Ostravě a při předpokládané výhře Olomouce nad posledními Modřicemi to vypadá, že už se bude hrát jen o druhé až páté místo. Čtyři týmy jsou v rozmezí čtyř bodů a před námi je šest kol,“ trenér Amoru jen naznačil záměry před vstupem do závěrečné čtvrtiny soutěže.