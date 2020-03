Konečné druhé místo za suverénně nejlepším týmem studentů Palackého univerzity Olomouc vybojovali po výhře nad VŠSK Zlín 8:4 na jeho palubovce. „K výkonu sice mám hodně výhrad, ale hlavní je, že jsme získali druhé místo bez ohledu na výsledek našeho posledního utkání s Tangem Hodonín B,“ s povděkem kvitoval trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Ve hře o druhou příčku byli před zápasem i domácí vysokoškoláci Baťovy univerzity. Možná proto do souboje vstoupili lépe. Hned ve třetí minutě se ujali vedení. Křídla jim ale nenarostla i díky tomu, že po hezké akci Sebastiana Pally Pavel Tichý brzy vyrovnal a pak po samostatné akci přivedl hosty do vedení.

Zlín pak měl míč více sálovkách a vytvořil si územní převahu. Amor jí čelil bráněním až od poloviny hřiště, což po hráčích trenér vyžadoval. „I když bránění některých hráčů nebylo zdaleka ideální, nápor domácích jsme celkem úspěšně zvládali. Tuto nefutsalovou taktiku sice nemám rád, ale někdy podmínky člověka k tomu donutí. Nechtěl jsem domácí honit po celém hřišti a ztrácet zbytečně síly. Věděl jsem, že Zlín vysoko napadá, tak jsme výjimečně zjednodušili hru a hráli velice často jednoduché náhozy na naše pivoty,“ objasnil kouč Amoru důvody změny stylu hry svého týmu.

I přes obrannou taktiku se Amor dostal do několika šancí a před přestávkou po nacvičeném signálu a vymetené šibenici kanonýrem Milanem Ševčíkem odskočil na rozdíl dvou branek.

Hned na začátku druhé půle hosté vsítili čtvrtý gól a poté prakticky náskok udržovali až do závěru. „Domácí nás zase několikrát zmáčkli a měli míč častěji pod kontrolou, ale my jsme při jejich power-play s gólmanem Vitáskem v poli měli z jednoduchých kontrů minimálně pět jasných tutovek. Především Mates Rozehnal měl smůlu, několikrát netrefil od půlicí čáry prázdnou branku,“ popsal závěr šéf vyškovské střídačky.

Ten do Zlína sice přivezl devět hráčů do pole, ale jen dva byli stoprocentně zdravotně fit. Proto také v celém zápase před svými brankáři vystřídal jen sedmičku polařů. Naštěstí pro hosty měli Baťovi vysokoškoláci podobné problémy. Citelně jim chyběli zejména kanonýři Zdeněk Konečník a Pavel Krajča. „Forma Zlína byla výborná a nedávno dokonce doma porazili i první Olomouc. Ani my jsme neměli špatné výsledky. Souboj o druhé místo proto sliboval zajímavou podívanou, a to se, myslím, i přes oboustranné absence stalo. Sice bylo chyb na obou stranách požehnaně a hlavně obrany nefungovaly, jak by měly, ale pro diváka to mohl být velice zábavný zápas plný šancí,“ poznamenal Štrublík.

V konečné tabulce sice mohou Amor bodově dostihnout Žabinští Vlci Brno, ale lepší bilance vzájemných zápasů hovoří pro sloučený kloboučsko-vyškovský tým. Ten svůj premiérový ročník zakončí v pátek večer (začátek ve 20.00 hod.) s rezervou prvoligového Tanga Hodonín a domácí tábor ujišťuje, že již jisté stříbro jejich snahu o vítězném loučení nesníží. „To, že máme splněno vůbec neznamená, že utkání odehrajeme jen tak z povinnosti. Budeme chtít předvést výborný soustředěný výkon, který se bude divákům líbit. Doufám, že jich dorazí co nejvíce, když je to naše rozlučkové utkání s touto velmi povedenou sezonou,“ přeje si Štrublík.

VŠSK Zlín – Amor Kloboučky Vyškov 4:8

Poločas: 1:3. Branky (nahrávky): 2. Sklenář (Torma), 31. Kašík, 33. Lendler (Sklenář), 39. Juhás (Torma) – 4. Tichý (Palla), 7. Tichý (Handlíř), 19. Ševčík (Horváth), 23. Ševčík (Procházka), 32. Handlíř, 35. Handlíř (Rozehnal), 36. Palla (Horváth), 40. Rozehnal (Ševčík). Rozhodčí: Petr, Jurča. ŽK: Lendler (Zl.). Diváků: 50.

Zlín: Vitásek – Juhás, Foral, Kašík, Lendler, Torma, Tomaštík, Sklenář, Žáček.

Amor: Buriánek (31. Vrba) – Tichý, Ševčík, Procházka, Horváth, Chubirka, Palla, Handlíř, Rozehnal, Florián. Trenér: Vladimír Štrublík.

Čelo tabulky:

1. SKUP Olomouc 21 17 1 3 151:92 52

2. Amor Vyškov 21 14 2 5 111:74 44

3. Žab. Vlci Brno 21 13 2 6 121:85 41

4. VŠSK Zlín 21 13 1 7 108:102 40

Poslední kolo: Amor Kloboučky Vyškov – Tango Hodonín B, pátek 13. 3. (20.00), SH Vyškov, Purkyňova.