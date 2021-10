V koronavirovém období došlo sice v klubu k řadě změn, vyjádření prezidenta klubu Antonína Petlacha ale potvrzuje, že hodně vysoko se Amor chce pohybovat i v novém ročníku.

„Čeká nás těžká sezona. V soutěži zůstalo pouze šest týmů, ale jejich kvalita je vysoká. Každý z celků může pomýšlet na postup do nejvyšší soutěže a každý zápas bude mít statut play-off. Vzhledem k těmto okolnostem jsme se rozhodli hráčům vytvořit podmínky, které jsme v klubu ještě neměli. Jsou nadstandardní a zajišťují i motivaci za náš klub hrát. Každý hráč ví, o co hraje. Za vše musíme poděkovat sponzorům, kteří nám i po covidu zůstali věrní. Nemůžeme tedy být alibisty a říkat, že si jdeme zahrát. Chceme se pokusit zaútočit na nejvyšší metu. Cíl je jasný, a pokud to nevyjde, tak hlavy věšet nebudeme. Lepší se o něco pokusit než zůstat stát opodál,“ netají postupové plány klubový šéf.

Amor Kloboučky Vyškov

II. liga - 2021/2022

Brankáři: Marek Vrba (1991), Josef Burianek (1997), Tadeáš Tesáček (2005).

Do pole: Michal Handlíř (1990), Ondřej Nový (1993), Jiří Pešta (1998), Matěj Rozehnal (1999), Petr Němec (2001), Pavel Tichý (1983), Milan Ševčík (1986), Miroslav Mikeš (2000), Sebastian Palla (1992), Lukáš Němec (1996), Tomáš Horváth (1999), Lukáš Obruča (1997), Tomáš Florián (1996), Jan Čadílek (2000).

V covidovém období nejenže nešlo hrát, ale Amor měl i výrazně omezené možnosti přípravy, kterou vládní opatření aspoň zčásti umožňovala.

„Hrozná doba a doufám, že už se nebude nikdy opakovat. Nemohli jsme dělat vůbec nic. Navíc v naší hale v Purkyňově ulici bylo zřízeno očkovací centrum, takže byla až do 5. září mimo náš dosah. Proto jsme přípravu zahájili teprve 30. srpna v Rousínově. Na Purkyňce jsme teď od 6. září dvakrát týdně,“ popsal trable s letošní letní přípravou trenér Vladimír Štrublík.

Hlavní a taky jedinou herní přípravou na ligové boje byl pro Amor semifinálový turnaj krajské části Poháru Svazu futsalu ČR v Brně. Vyškovanům se moc nepovedl. Po porážce s Tangem Hodonín na postup nestačilo ani vítězství 11:0 nad druholigovým nováčkem Atraps Modřice. Tango vyhrálo i svůj druhý zápas.

„Bohužel pro obrovské vytížení hráčů ve svých fotbalových klubech jsem musel odmítnout nabídky na nějaké dobré přáteláky. Po skončeni fotbalové sezony nějaké přátelské zápasy sehrajeme,“ vysvětlil kouč.

Ten se už delší dobu snaží vést styl hry mužstva směrem k větší futsalovosti. Hráči mají přece jen „v krvi“ návyky z velkého fotbalu.

„I v tomto nás hodně zabrzdil covid. Kdyby se loňská sezona odehrála, tak jsme dnes zase mnohem dál i po ryze futsalové stránce. Vše se prostě o rok posunulo. Teď od září na tom pilně pracujeme. Ze začátku to byl po té pauze velký chaos, ale postupně si to začíná sedat. Poslední tréninky už to vypadá jako futsal. (úsměv) V týmu vidím velký potenciál, tak snad to kluci potvrdí v sezoně. Většina hráčů se vrátila s velkou chutí do tréninku. Někteří sice v té futsalovosti zatím trochu zaostávají, ale mají předpoklady se lepšit,“ naznačil hlavní trendy přípravy.

Dlouhá pauza nečinnosti výrazně změnila i hráčský kádr. Loni v září do přípravy naskočilo pět nových hráčů. Ondřej Vintr, Nasadil, Čapka, Obruča a Mikeš. Vintr ovšem po postupu Vyškova do druhé fotbalové ligy musel přerušit futsalovou karieru. Nasadil a Čapka se z pracovních a rodinných důvodů vrátili do Hustopečí.

„Takže z těchto zůstali jen Miroslav Mikeš, který k nám přichází z Helasu Brno, a Lukáš Obruča, bývalý kanonýr Pačlavic. Mikeš je mladý kluk, který prošel i Zbrojovkou Brno a Líšní ve velkém fotbale. Na svůj věk je již celkem zkušeným futsalistou s velkými předpoklady. Opravdu od něho očekávám velké věci. Obruča je už dostatečně fotbalově i futsalově známé jméno. Teď hraje v Lipové v olomouckém krajském přeboru. Aktuální, tedy třetí posilou je mladíček Peťa Němec. Bratr našeho zkušenějšího Lukáše měl loni vážné zranění a musel na operaci. Letos je již v plném tréninku a dělá mně velkou radost. Velký fotbal hraje ve Zbrojovce B, ale já mu předpovídám hlavně velkou futsalovou budoucnost. Novicem v kádru je také Jirka Pešta, který má futsalové zkušenosti z juniorky a béčka Helasu Brno. Z našeho B týmu jsem do áčka přeřadil Tomáše Floriana, který má pro futsal obrovské předpoklady. Je jen na něm, jestli je naplní. V přípravě je s námi i další mladý hráč Honza Čadílek, jehož příchod z Inexisu řešíme. Obrovským talentem je šestnáctiletý brankář Tadeáš Tesáček. Šanci dostane, ale jeho další působení u nás se bude odvíjet od jeho fotbalové kariéry v Líšni,“ uvedl Štrublík posily Amoru s jejich stručnými charakteristikami a upozorněním, že v hledáčku má ještě jedno jméno.

Někdy v listopadu by se měl k týmu zpět připojit i Sebastian Palla, dlouholetá opora je po operaci kolene. Štrublík ujistil, že stále počítá se i službami klubové legendy a kanonýra Milana Ševčíka.

„Pořád mluví o konci druholigové kariéry, snad mu tyto myšlenky vyženeme z hlavy. (úsměv) Určitě na to pořád má. Jsem přesvědčený, že pokud mu to dovolí zdraví, tak bude stále jedním z lídrů týmu. Na kom ještě to bude stát nejvíce? Doufám, že na všech hračích stejně a že se budeme prezentovat maximální bojovností a týmovostí. O pohybech v kárech soupeřů toho moc nevím, ale dá se předpokládat, že k hlavním favoritům bude patřit Vysoké Mýto a Olomouc a chceme se k nim počítat i my. A vzhledem k malému počtu účastníků není vyloučeno, že do postupových otázek nebudou promlouvat i ostatní účastníci. Malý počet mužstev také slibuje celkově vyšší kvalitu. Uvidíme,“ dodal Štrublík.

On i prezident věří, že v cestě za plněním plánů týmu tradičně pomůže výborné domácí publikum. Tomu se jejich tým poprvé představí ve druhém kole v pátek 16. října, kdy do Vyškova přijede právě favorizované Vysoké Mýto. Zápas se bude hrát od 20.00 hodin.