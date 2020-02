Jeho pokora byla před výkopem namístě. Jednak Amor nastoupil na palubovce aktuálně druhého týmu tabulky druhé ligy, jednak do Brna přivezl značně oslabený tým. Kromě dlouhodobě chybějících Tomáše Selingera, Dominika Šmerdy a Petra Němce mu z různých důvodů chybělo dalších pět hráčů ze stabilní sestavy. A samozřejmě všichni amoři si dobře pamatovali na domácí zápas, kde je vlci rozsápali 2:6. Tentokrát ale byli v roli krotitelů hosté.

„Utkáni nabídlo skvělou podívanou. Mraky šancí na obou stranách, výborné tempo, hrálo se hodně nahoru - dolů a brankáři měli plné ruce práce po celý zápas. My jsme do toho šli s odhodláním vrátit vlkům podzimní porážku. Naše nasazení bylo po celé utkání skvělé. Kluci podali týmový zodpovědný výkon, který patří k vůbec nejlepším v celé sezoně,“ chválil kouč Amoru.

Výsledek sice vypadá jasně, ale na hřišti to tak rozhodně nebylo. Vlci se dostali do vedení šťastnou brankou, když brankář Amoru Josef Buriánek odkopem trefil dobíhajícího hráče domácích a od něj míč doskákal do sítě. Hosté vzali varování vážně a dvěma slepenými góly Milanem Ševčíkem a Sebastianem Pallou rychle skóre otočili. Když pak Petr Koudelka přidal třetí gól, měli být domácí na kolenou. Jenže opak byl pravdou. Do konce poločasu hosty přitlačili před jejich branku a Amor dvougólové vedení uhájil do přestávky jen s vypětím všech sil. „Vlčáci také nehráli kompletní. Chyběl jim aktuálně nejproduktivnější hráč druhé ligy Dominik Havlín a gólman Jarda Pšurný, čímž se značně oslabila jejich velká zbraň, dlouhé výhozy na pivota. Přesto mají velkou kvalitu a podle mě neodehráli vůbec špatné utkání, i když oni to budou po konečném výsledku asi hodnotit jinak. Jsou velice běhaví a také kombinačně hrají dobře a dělali nám velké problémy. Naštěstí nás opět podržel brankář. Stejně jako proti Dolním Loučkám byl skvělý Marek Vrba, tak tentokrát ho následoval Josef Buriánek,“ přiznal Štrublík.

Druhý poločas začal tak, jak končil první. Domácí byli více na míči, hosté se bránili s pokusy o brejky. V polovině druhé části jeden z nich úspěšně zakončil Ondřej Nový a tlak soupeře opadl. Brňané pak zkusili power-play, která jim ale vůbec nevyšla a Milan Ševčík a Matěj Rozehnal poslali míče do prázdné branky. Hosté tak mohli zápas dohrát v pohodě. „Z naší strany to tentokrát bylo méně futsalové než obvykle. Hodně jsme si pomáhali dlouhými výhozy nebo nákopy od brankáře na pivoty, což normálně hrát nechci. Ale pořád jsme ve fázi sehrávání a učení se a někteří kluci to ještě nemají zažité, nebo neznají některé věci, a proto jsme si takto hru zjednodušovali,“ dodal k hodnocení zápas u Štrublík.

Vítězstvím se Amor bodově dotáhl na Žabinské Vlky a hlavně se udržel v boji o konečné druhé místo, na které kromě této dvojice mají zálusk i Zlín a Jeseník. Hráči tak předložili svým fanouškům nejlepší pozvánku pro utkání dalšího kola, v němž v sobotu večer ve své hale přivítají tým se slavným názvem Baník Ostrava.

Žabinští Vlci Brno - Amor Kloboučky Vyškov 1:6

Poločas: 1:3. Branky: 4. Mezník – 5. Ševčík (Horváth), 6. Palla, 13. Koudelka (Palla), 30. Nový (Ševčík), 32. Ševčík (Nový), 35. Rozehnal. Rozhodčí: Kliner, Šenkýř. ŽK: Starý - Procházka. Hráno v hale Tatranu V Brně-Bohunicích.

Žabinští Vlci: Trbušek – Hansl, Kratochvíl, Mezník, Starý, Chroust, Fessl, Chráscina.

Amor: Buriánek (Vrba) – Nový, Ševčík, Procházka, Horváth, Chubirka, Palla, Koudelka, Rozehnal, Němec. Trenér: Ladislav Štrublík.