Konec dobrý, všechno dobré. V posledním utkání tohoto ročníku futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov porazili Helas Brno B 6:2 a bezpečně tak uhájili druholigovou příslušnost i pro příští sezonu.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Je pravda, že po sérii porážek s těžkými soupeři klesl Amor hodně blízko k sestupovým vodám, na druhou stranu také, že si trenér Ladislav Štrublík možnost pádu do divize příliš nepřipouštěl.

Nicméně při posledním »zvonění« bylo nutné potvrdit záchranu minimálně remízou s rezervou extraligového klubu z Brna. A pro Vyškovany ve druhé lize zatím s nepřekonatelným protivníkem. Po postupu Brňanů do II. ligy s ním všechna tři utkání prohráli, a dvě z nich hodně vysoko.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov – FC Helas Brno B 6:2

Poločas: 3:1. Branky (nahrávky): 2. Husár (Handlíř), 6. Ždánský (Aujeský), 17. Aujeský (Pešta), 27. Rus (Husár), 31. Ždánský (Aujeský), 34. Aujeský (Tomaštík) – 18. Benda (Perina), 24. Janderka. Rozhodčí: Klečacký. Štipčák. ŽK: Pešta (VSK) – Perina, Konečný. Diváků: 250.

Amor: Vitásek (Barbořák) – Aujeský, Tomaštík, Horváth, Pešta, Zápotočný, Rus, Ždánský, Husár, Handlíř, Zezula. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tabulka:

1. Vysoké Mýto 15 11 2 2 79:55 35

2. Hodonín 15 10 3 2 76:55 33

3. Jeseník 15 7 3 5 67:64 24

4. Baník Ostrava 15 7 1 7 69:68 22

5. Havl. Brod 15 7 0 8 63:60 21

6. Amor KV 16 6 1 9 55:62 19

7. Atraps Brno 15 5 3 7 67:69 18

8. Hlinsko 15 4 2 9 42:54 14

9. Helas Brno B 15 3 1 11 49:80 10

Všechno to ale domácí brzy hodili za hlavu. Zaplněné tribuny by nim to ani nedovolily. Takže se začalo parádně. Už začátku druhé minuty našel Michal Handlíř za obranou hostů rozběhnutého Tomáše Husára a ten bezpečně umístil míč pod břevno. Pokud někdo očekával, že kanonáda bude pokračovat, tak se mýlil. Hosté na domácí vedení zareagovali aktivní hrou a blízko k vyrovnání měl Mrázek. Jenže Amor byl v úvodu hodně efektivní. V šesté minutě předložil Vít Aujeský Filipovi Ždánskému balón před prázdnou branku a bylo to 2:0. Brňané pak trefili tyč, něco vychytal skvělý Roman Vitásek a opět přišlo úspěšné zakončení na 3:0, když se na brankovišti prosadil Aujeský.

Teprve pak přišli ke slovu hosté, ale to už pohodu v domácím táboře nenarušilo. Dokonce ani když dal ve 24. minutě druhého poločasu Janderka kontaktní gól. Na něj po minutě reagoval Aleš Rus a domácí už nějaké další komplikace nepřipustili. Hosté si pak nepomohli ani hrou v šesti na pět bez brankáře.

„Kluci předvedli poctivý, bojovný výkon. Soupeři jsme nedarovali ani metr palubovky. Navíc jsme hráli kolektivně, dali krásné branky po pěkných kombinacích. Ono se dnes ani prohrát nedalo. To, co předvedli diváci, společně s našimi fans ve Vyškově dlouho nebylo. Ten zápas ani nešlo vypustit, nešlo nejezdit na krev. Šel mně z toho mráz po zádech. Děkujeme všem aktérům za krásné představení a ten aplaus ve stoje k tomu prostě seděl,“ radoval se a chválil prezident klubu Antonín Petlach.

Pro Amor to bylo poslední utkání sezony a vítězstvím odsoudil Brňany k sestupu. O postupujícím rozhodne poslední kolo v zápasech Vysoké Mýto – Hlinsko a Tango Hodonín – Atraps Brno.