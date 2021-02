Volně přeloženo, je to se tedy útok na postup do nejvyšší soutěže?

Snad se nebudu mýlit a pak mi to někdo neomlátí o hlavu, ale myslím, že kádr na další sezonu je mnohem silnější, než ten loňský. Dokonce tvrdím, že jasně nejsilnější, jaký jsme kdy měli. Ale papírové předpoklady a realita bývají dost odlišné věci. Tak uvidíme, jak to bude v našem podaní. Ale poprat o postup se chceme.

Jaké má pocity trenér, který připravuje mužstvo na boj o postup, ale nehraje se a v podstatě se nedá ani trénovat?

Upřesnil bych, nedá se vůbec trénovat. Ale je to stejné pro všechny, takže v tomto je to spravedlivé. Samozřejmě mě současná situace trápí. Měli jsme vysoké cíle a všechno nachystané a nemohli jsme to ukázat. Snad se brzy vše změní a budeme fungovat všichni jak dřív. Hlavní je ale samozřejmě zdraví, a tak ho chci všem popřát.

Vidíte nějakou šanci, že se druhá liga nějakým způsobem odehraje?

Tak šance je vždycky, ale jde o to, jestli o ni týmy stojí. My takovou sezonu a za těch podmínek, které jsme dostali, hrát nechceme. Takže za mě se sezona na devětadevadesát procent neodehraje.

Co s tímto mančaftem může udělat prakticky roční pauza? Udrží se pohromadě?

To se uvidí až v další sezoně, ale dle mého mínění s tímto nebude problém. Díky velkému množství nových hráčů jsme se sice mezi sebou nestačili za těch asi deset tréninků stoprocentně poznat, ale věřím, že toto hned od září doladíme. Velkou výhodu naopak máme v tom, že všichni noví hráči jsou podepsaní a my tak víme, s jakým kádrem do přípravy vstoupíme. Nějaké malé změny ještě nastanou. Po vážném zranění se nám vrátí Petr Němec, který má velké předpoklady a věřím, že díky fotbalové přípravě ve Zbrojovce B bude perfektně nachystaný, jak byl před zraněním. Pro zranění bohužel přijdeme o dlouholetou oporu Sebastiana Pallu. Sebovi bych chtěl popřát, aby se koleno zahojilo a on mohl normálně fungovat. A třeba si ten návrat někdy rozmyslí a fyzický stav mu to umožní. Všichni bychom ho v týmu rádi měli. Možná s námi naskočí do přípravy patnáctiletý hráč ze Zbrojovky Pavel Kučera. Budeme se o tom bavit v létě. Další změny nejsou vyloučeny, třeba se nějaká posila ještě objeví.

Co vlastně převážilo pro sloučení Klobouček a s Amorem v roce 2019?

Převážilo se nedá říct. Prostě situace v Kloboučkách byla taková, že jsme nesehnali finance na druhou ligu a museli ji odmítnout. Poté se mi ozval prezident Amoru a chtěl, abych šel jeho tým trénovat. A já mu navrhl, abychom spojili síly a on to okamžitě přijal. Byly sice nějaké obavy, dříve totiž panovala mezi našimi kluby velká rivalita a nevěděl jsem, zda to budou chtít hráči obou klubů, ale nakonec se vše podařilo a funguje to dobře.

Byl už tehdy výhledový cíl vyhrát druhou ligu?

To rozhodně nebyl! Nevěděli jsme, jak to vůbec bude vypadat a předsezonní plány byly především záchrana a reálně jsem to viděl někde kolem osmého místa. Po úvodních kolech jsem tušil, že budeme mnohem výš. Od té doby se naše situace výrazně změnila a my chceme jednoznačně zkusit postoupit a hrát první ligu. A rozhodně ji hned neopustit. Naopak bychom se tam chtěli zabydlet. Rozhodnou finance, jako vždy, a chuť kluků pracovat. Při případném postupu chci přivést dva hotové hráče, kteří budou okamžitě připraveni na první ligu.

V jakém "poměru" se namíchalo samotné mužstvo?

Těch faktorů je řada. Základ je, že už nám na slušné úrovni funguje organizační struktura klubu a každý má stanovené úkoly a ty si plní. A co se týká hráčů, tak tam rozhodla týmovost, disciplína při zápasech a hlavně ochota pracovat na sobe a futsalově se vyvíjet. Stále ale máme na čem pracovat. Určitě bych chtěl, aby kluci měli ještě daleko lepší přístup. Takový profesionálnější. Tam vidím velký prostor ke zlepšení. Vedení chce vylepšit podmínky hráčů a v budoucnu máme jeden velký cíl, co se týká podmínek pro kluky. Ale ten si nechám pro sebe…

Dá se říct, že mužstvo táhla nějaká osa?

Každý tým má hráče, kteří se postupně vyprofilují a táhnou tým, ať už bojovností nebo góly. Já nerad vyzdvihuji jednotlivce a neudělám to ani teď. Zní to, jako fráze, ale není to tak. U nás je to založené na týmovém pojetí a dáváme přednost naučení a plnění systému nad individualitami. Všem hráčům, kteří se na úspěchu podíleli, musím poděkovat.