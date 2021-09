Komentář Františka Tobolíka, předsedy okresní komise futsalu:

„V tom jednom přesunutém utkání z Maref se utkaly vyškovské týmy City a Orli. Prvně jmenovaný tým přesvědčivě zvítězil a jeho gólman si navíc připsal čisté konto. Hlavním tahákem na druhém hřišti byl turnaj zahajovaný soubojem Lazoru a Amoru, tj. loňským stříbrným týmem a úřadujícím okresním přeborníkem. Navíc v posledních několika letech Amor prohrává velmi málo zápasů, no a když k tomu dojde, tak je u toho většinou Lazor. Téměř celý zápas probíhal v duchu posledních let. Lazor byl aktivnější, důslednější a úspěšnější v gólovém zakončování akcí. Naopak Amoru jako by něco chybělo, přestože tentokrát měl sestavu dobrou. Již po dvou hracích dnech se tabulka neobvykle zamotala a ve zbytku sezóny nebude o drama nouze. Na turnaji v Bohdalicích byl favoritem hostující Mouřínov, který před týdnem zaskočil Amor. Domácí Kozlany ale výrazně posílily sestavu a najednou se hrály vyrovnané partie. Hned ta první to potvrdila, první poločas sice vyšel lépe hostům, ale ve druhém se zrodilo překvapivé vítězství domácího týmu. Druhý zápas mezi hostujícími týmy byl také větší část vyrovnaný ve hře i ve skóre, ale závěr se zvrtnul ve střelnici Mouřínova. Třetí zápas byl vyrovnaný až do konce. Fifák měl sice mírně navrch, ale závěr se srovnal a hosté byli šťastnějším týmem. Domácím se nepodařilo zopakovat překvapení z prvního zápasu.“

Okresní přebor

Tabulka:

1. Mouřínov 4 3 0 1 32:23 9

2. Amor C 4 2 0 2 34:20 6

3. Lazor 2 2 0 0 18:76 6

4. Krásensko 4 2 0 2 28:36 6

5. Vyškov City 1 1 0 0 7:0 3

6. Marefy 2 1 0 1 20:14 3

7. F. Nouzka 2 1 0 1 15:22 3

8. Kozlany B 4 1 0 3 23:40 3

9. Orli Vyškov 1 0 0 1 0:7 0

10. S. Bučovice 2 0 0 2 7:15 0

SA Stadion Vyškov: Vyškov City - Orli Vyškov 7:0 (4:0), Byrtus Bronislav 2, Gryc David 2, Heger Jan 2, Toman Jiří. Lazor Vyškov - Amor Vyškov 9:4 (4:1), Lička Josef 4, Gottvald David 2, Kučera Tomáš, Ertl Jan, Klvač Jakub - Gregor Petr, Bartoš Marian, Ševčík Milan, Chubirka Vadim. Amor Vyškov - FC Krásensko 15:2 (7:1), Ševčík Milan 6, Procházka Lukáš 5, Henek Aleš 4 - Vágner Vít, Vágner Jakub. Lazor Vyškov - FC Krásensko 9:3 (3:1), Ertl Jan 2, Gottvald David 2, Lička Josef 2, Klvač Jakub 2, Kučera Tomáš - Zouhar Dominik, Jelínek Milan, Vágner Jakub.

SA Bohdalice v parku: FC Kozlany – FK Mouřínov 5:4 (1:2), Petko Tomáš, Formánek Milan, Cingel Pavel, Míka Tomáš, Cingel Dominik – Martinec Jan, Vintr Dalibor, Kudlička Roman, Sádlík Michal. FK Mouřínov – Fifák Nouzka 15:7 (6:5), Vintr Dalibor 6, Kudlička Roman 5, Křivánek Radovan 2, Sádlík Michal 2 - Hradil Radek 4, Pospíšil Jakub 2, Kudlička Tomáš. FC Kozlany – Fifák Nouzka 7:8 (2:4), Krecl Ondřej 3, Míka Tomáš 2, Formánek Milan, Cingel Dominik – Hradil Radek 7, Hradil Marek ml.

Příští turnaje, pátek 17. 9. - Bohdalice v parku: Kozlany B - Orli Vyškov (18.00), Orli Vyškov - Sokol Bučovice (19.00), Kozlany B - Sokol Bučovice (20.00).

Sobota 18. 9. - Hřiště TJ Mouřínov: Mouřínov - Lazor Vyškov (9.00), Lazor Vyškov - Vyškov City (10.00), Mouřínov - Vyškov City (11.00).