Čeští futsalisté přišli kvůli pandemii koronaviru také o čtyřdenní soustředění v Hodoníně a momentálně se připravují samostatně. „Většinou až večer chodím běhat a plním individuální plány, které mám od reprezentačního trenéra Neumanna a kondičního trenéra ze Sparty. Přes den mám práce docela dost, protože stavím zahradní domek,“ říká s úsměvem Seidler, který dřív hájil dres brněnského Tanga.

Světový šampionát, který je v plánu od 12. září do 4. října, se zatím neodkládá a podle aktuálních informací se baráž s Chorvatskem odehraje v červenci, nebo v srpnu. „Hráči vypadnou na měsíc a možná delší čas z tréninkového a zápasového procesu a nevěřím, že budou připravení na utkání roku, které rozhodne o postupu, či nepostupu na šampionát. Stejně je na tom ale i soupeř, bude to bitva nervů,“ komentoval odložení baráže reprezentační trenér Tomáš Neumann.

Žádná překážka

Seidler naopak věří, že prázdninový termín zápasu není překážka. „Je strašně těžké se dostat zpátky do herního režimu. Za mě je ale lepší odehrát baráž klidně až v polovině srpna, protože teď trénujeme každý sám a málokdo pracuje s balonem. Normálně se začínáme po sezoně připravovat v červenci, proto jsme schopní se na zápas v srpnu a případně na světový šampionát v září kvalitně nachystat,“ vysvětluje.

Na cestě do Litvy provází české futsalisty smůla. V únorové kvalifikaci v Brně je totiž od přímého postupu na vrcholný turnaj dělilo pouze pětatřicet sekund. „Už jsme věřili, že to s pomocí Slovinců zvládneme. Po jejich velké chybě dal ale Kazachstán vítězný gól, a to ho posunulo na mistrovství světa. Momentálně ale nad tím nepřemýšlím, musíme šampionát vybojovat proti Chorvatsku. Bude to těžké, přesto věřím, že to zvládneme,“ praví Seidler.

Urostlí chlapi

Český výběr dokázal Chorvaty v osmnácti vzájemných utkáních za patnáct let porazit pouze čtyřikrát. „Mně se pro ti nim hraje velmi špatně. Jsou to strašně urostlí chlapi, většina z nich má snad dva metry. Když je napadáte, pomůžou si nakopnutým míčem dopředu, pivot ho udrží a musíte se vrátit. Hrají stojatý futsal a na krajích mají dva hráče, kteří umí jeden na jednoho. Jejich slabina je bránění, tam na ně můžeme vyzrát,“ přemýšlí nejlepší střelec současného českého výběru.

Zatím jen přerušená je i první česká futsalová liga, ve které se Seidlerova Sparta nachází dva zápasy před koncem základní části na třetím místě. O osudu soutěže se rozhodne 14. dubna. „Půlka týmů už netrénuje, zbytek jen individuálně. Brazilci a Portugalci, kteří hrají ligu, jsou už doma a převoz přes hranice zpět je problematický. Hrát se už asi nebude, i když si to přeji. Dohnali bychom zápasové manko,“ uvažuje Seidler.

Sparťanský útočník měl v neděli třicáté narozeniny. „Mamka je vrchní sestra v nemocnici a taťka tam pomáhá a rozváží jídlo, takže jsem zůstal doma sám a kopal díru na zahradní domek. K oslavě jsem se nedostal,“ usmívá se.

PAVEL ŠŤASTNÝ