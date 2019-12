Už boje ve dvou čtyřčlenných základních skupinách potvrdily kvalitu startovního pole. V týmech se představili i hráči s ostruhami z nejvyšší fotbalové i futsalové soutěže, druhých lig, řada dalších hraje o body v Moravskoslezské lize v dresech Vyškova a Blanska. „Za nejlepšího hráče bych vyhodnotil sebe, protože dát tři góly tak vynikajícím soupeřům a s mými kily navíc, to je velký úspěch,“ s humorem sobě vlastním potvrdil vysokou sportovní úroveň mítinku jeho hlavní pořadatel Petr „Méďa“ Nedvěd. Navíc jasně vystihl atmosféru tohoto povánočního setkání sportovců a kamarádů.

Ze základních skupin postoupily do čtvrtfinálového „pavouka“ všechny týmy. Přemci ovládli „áčko“ celkem“ jasně a do vyřazovacího play-off postoupili bez ztráty bodu. Ve skupině B si mladíci z Young Boys mohli soupeře vybrat a po prohře s brněnským Team Etien postoupili z druhé příčky. Ve čtvrtfinále navázali výhrou nad pořádajícími orly, ale pak dostali semifinálové stop od pozdějších vítězů.



Bitva to ale byla náramná a po základní remíze ji musely rozhodnout až pokutové kopy. „Chtěli jsme zopakovat předloňské vítězství, takže teď mám smíšený pocit. Trošku jsme kalkulovali na koho jít ve čtvrtfinále, ale teď je těžké hodnotit, jak by to nakonec bylo, kdybychom postoupili z prvního místa. Rozhodně jsme měli v semifinále ubránit vedení 1:0, anebo přidat druhý gól. Turnaj bychom pak asi vyhráli. Takže po sportovní stránce ty rozpaky, ale jinak to zase byl super turnaj,“ hodnotil zisk bronzu Tomáš Horváth z Young Boys, kteří tak skončili na stejné příčce jako loni.

Že to možná opravdu bylo předčasné finále, naznačil v závěrečném hodnocení i David Štajner z vítězných Přemků. „Výborný turnaj, jsme rádi, že tu bylo zase tolik týmů. A hlavně kvalita, takže vítězství je to velice cenné. A já beru za nejtěžší zápas ten semifinálový. Mladí, bojovní, tvrdí kluci,“ přiznal s devíti přesnými zásahy nejlepší střelec celého turnaje.

Byl to právě Štajner, který v posledních vteřinách rozhodl boj o zlato, když využil zaváhání „mazáka“ Josefa Ličky a samostatný nájezd na brankáře Františka Slováka hokejovým „blafákem“ chladnokrevně proměnil. „Beru to na sebe. Moje obrovská chyba. To by se tak zkušenýmu klukovi stát nemělo. Asi mě to bude něco stát v hospodě. Ale jinak je i druhé místo úspěch. Když jsme ve skupině prohráli první zápas s orlíkama, mysleli jsme si, že to bude hrůza a děs,“ sdělil Pepa Lička, ostrostřelec Tatranu Rousínov.

Trochu za očekáváním zůstal tradiční mančaft Pivovaru Vyškov. Nabitý zvučnými jmény skončil čtvrtý. „Jaké překvapení, vždyť jsme byli poslední ve skupině! Ale chytili jsme se a došli do semifinále. A tam už je to loterie. Já jsem spokojený. Hrával jsem tu za Bučovice, ale Laďa Dufek tentokrát mužstvo nepostavil, a tak jsem rád přijal pozvánku Jary Kolečkáře zahrát si za Pivec,“ odmítal poraženeckou náladu Daniel Přerovský.

„Kluci, bylo to výborné, ale příště více poslouchejte rozhodčího,“ udělal úsměvnou tečku za vydařenou sportovní akcí předseda Orla Vyškov Jaromír Zbořil.

Zimní Orel Cup 2019

Vyškov - 14. ročník

Výsledky:

Skupina A: 1. Přemci 9 bodů, 2. Werner Team 3, 3. Orli Vyškov 3, 4. Pivovar Vyškov 3.

Skupina B: 1. MB United 6 bodů, 2. Young Boys 6, 3. Spartan Team 3, 4. Team Etien 3.

Čtvrtfinále:

Přemci - Team Etien 9:3, Young Boys - Orli Vyškov 4:1, Werner Team - Startan Team 5:2, MB United - Pivovar Vyškov 1:3.

Semifinále:

Přemci - Young Boys 1:1 - postup Young Boys na pk., Werner Team - Pivovar Vyškov 4:0.

O 3. místo:

Young Boys - Pivovar Vyškov 5:4.

Young Boys: Marek Fürst – Martin Šoupal, Tomáš Horváth, Jan Sedlmajer, Matěj Rozehnal, Lukáš Rogožan, Josef Vondřich, Petr Táborský.

Pivovar: Mikolas Laskaroglu – Jan Pánek, Tomáš Galia, Jaroslav Kolečkář, Marek Vintr, Petr Sochor, Roman Smutný, Daniel Přerovský.

Finále:

Přemci - Werner Team 1:0.

Přemci: Jan Kopáček – Petr Starý, Jan Baričák, Jan Mikloška, Radek Buchta, David Štajner, Dominik Urbančok.

Werner Team: František Slovák – Martin Lička, , Filip Novotný, Josef Lička, Radek Tobolík, Martin Surala.

Nejlepší střelec: David Štajner - 9 gólů.

Nejlepší brankář: Jan Kopáček (oba Přemci)