„Potřebovali jsme na hřiště dostat víc těch správných emocí. A Radovan tomu pomohl poměrně hodně, on je ten správný hecíř i na tréninku,“ upozornil Čížek.

„Zahrál jsem si dobře. Jsem rád, že jsem týmu pomohl ve správné chvíli, a že se nám v obou zápasech podařilo získat důležité tři body. Tesla měla posily z áčka a dnes to bylo určitě těžší než včera. Myslím si že zápas měl vysoké parametry. Zdá se, že forma celého našeho mužstva graduje k vrcholu Final four,“ odmítal osmadvacetiletý borec po páteční odvetě osobní gratulace.

V týmu Zbyňka Čížka a Jaroslava Vlka má nejen tuto specifickou pozici hecíře, v současné době je již jediným odchovancem Sokola Bučovice…

„Co se teď Peťa Nezdařil věnuje spíš otcovským povinnostem, tak jsem opravdu v mužstvu zůstal jediný Bučovák. Ovšem žádná privilegia z toho neplynou. Ale opačně, ani závazky. Kluci jsou v pohodě. Já jsem s většinou hrával v mládežnických kategoriích v Brně. Tam teď už delší dobu i žiju, takže mě berou jako Brňáka,“ upřesnil.

Do Bučovic se přestěhoval s rodiči jako dítě. Od žáků tu získával volejbalové základy, do Volejbalu Brno přešel jako dorostenec. Možná ani bučovičtí fandové nevědí, že je juniorským mistrem republiky z jeho posledního roku této kategorii.

„To bylo skvělé období a byli jsme vynikající parta. Já jsem pak volejbal trošku odložil na druhou volej kvůli škole. Byl jsem rád, že jsem pak dostal dostal šanci v Bučovicích, které hrály dost vysokou soutěž, druhou ligu. Takže jsem tady už dost dlouho a propracovali jsme se ze druhé do první ligy. A v ní taky chceme mířit na ty nejvyšší příčky,“ netají své myšlenky.

Ty jsou o kousek výš, než je letošní klubový cíl. Tedy ve druhé nejvyšší soutěži čtvrté místo. Bučovice teď mají před sebou další čtyři zápasy doma a pokud je zvládnou, tak to vypadá jasně na postup. Takže by mohly jet podle Radovanových „not“.

„Určitě máme na to porazit někoho ze silné trojky, i všechny tři. Myslím si, že to bude hlavně o psychice, jak to zvládneme v hlavách. Mně čtvrté místo po čtvrtfinále nestačí. Chci, abychom se dostali minimálně nad jednoho z těchto soupeřů a nejraději nad dva. Abychom semifinále začínali doma. Pak věřím, že se prosadíme i v TOP 4. Samozřejmě, bude to těžké. Prohráli jsme v Hradci, Dobřichovicích i v Benátkách. Jenže naše hala je specifická a myslím, si že doma je můžeme potrápit i porážet,“ věří si Dítě.

Volejbalisté Bučovic vyhráli i odvetné derby. Tesla ale byla důstojným soupeřem

Stejně jako jeho spolupráci hraje druhou nejvyšší soutěž se statutem amatéra. Po vystudování vysoké školy má zajímavé a atraktivní zaměstnání. Je leteckým inženýrem a navrhuje vrtule pro bezpilotní prostředky.

„Někdy není jednoduché skloubit povolání s volejbalem, ale voliš mě pořád velice baví, takže si snažím v tréninku i přidávat a udržovat se v kondici. A na vyvrcholení soutěže se opravdu těším. Hlavně na domácí zápasy. My všichni děkujeme našim fanouškům, že nám tady vždycky přichystají velice dobrou atmosféru a věřím, že na ty tři nejbližší a neatraktivnější zápasy, a potom i na play-off, jich bude chodit ještě víc,“ chválí a zve příznivce jejich krajan.

„Sada“ těchto utkání začná již tento týden. V pátek sokoli nastoupí proti Benátkám nad Jizerou a v sobotu proti Dobřichovicím.