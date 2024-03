Semifinálová série I. ligy se Slavií Hradec Králové se pro volejbalisty Sokola Bučovice nevyvíjí dobře. Ve vlastní hale prohráli i druhé utkání a opět 1:3. V sérii, která se hraje na tři vítězná utkání, tak prohrávají 0:2 a jsou tak krůček od vyřazení. Odvety v Hradci se budou hrát v sobotu a v neděli.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

„Hradec vyhrál zaslouženě. Byl lepší. My tam ale pojedeme s čistou hlavou a s cílem zase hrát dobrý volejbal. Oni jsou jasně favority a teď je povinnost to potvrdit na jejich straně…,“ naznačil kouč sokolů Zbyněk Čížek, že semifinále ještě není rozhodnuté.

I. liga - semifinále:

Sokol Bučovice – TJ Slavia Hradec Králové 1:3

Sety: 25:15, 17:25, 28:30, 23:25. Diváků: 290.

Stav série: 0:2.

Bučovice: Roman, Neubauer, Čeketa, Minda, Mlčúch, Jakubec, Vodička (L), Špelda (L) – Štefko, Červinka, Herman, Tříska, Havlásek. Trenér: Zbyněk Čížek.

3. zápas: Hradec Králové – Bučovice 8. 3. (19.00), případný 4. zápas: 9. 3. (18.00).

V pozápasovém hodnocení zdůraznil, že jeho tým určitě odehrál lepší zápas než před týdnem. První set domácí ovládli zcela hladce a patnáct bodů hostů je volejbalový debakl. V dobrém výkonu sokoli pokračovali i v úvodu druhé sady. Vedli o tři body, jenže obrázek hry se začal postupně měnit a hosté jim oplatili stejnou mincí. Od třetího setu ale už pokračovala naprosto vyrovnaná partie.

„Myslím si, že ve třetím setu jsme byli i mírně lepší. Bohužel jsme jej v koncovce prohráli a určitě to byl klíč k celkovému vítězství Hradce. Za stavu 24:23 si hosté vzali tajm a Jakubec po něm zkazil servis. Pak jsme ještě vedli 25:24 a zase pokazili jednoduchý servis. Tam nám možná chyběla trochu větší odvaha na tom servisu zariskovat,“ připustil kouč sokolů.

Koncovku pak jeho svěřenci prohráli 28:30. Psychicky velmi složitá situace pro čtvrtý set. Hosté skutečně byli »na koni « a udržovali si průběžné vedení. Za stavu 16:21 je ale zastavil sérií tří tvrdých servisů Lukáš Čeketa. Stáhl skóre na 19:21 a za stavu 23:24 chtěli domácí odvrátit první mečbol soupeře. Jenže přišlo zase zkažené podání.

„Přestože, že v tom čtvrtém setu to už vypadalo, že nenajdeme sílu na odpor, tak nás vynikající divácké publikum dostalo zpátky do zápasu a hrálo se naprosto vyrovnané utkání. Po zápase jsem kluky pochválil, protože jsme bojovali a doslova o každý balón. Hráli jsme rozhodně lépe, než v prvním utkání. Škoda té koncovky třetího setu. Ta pravděpodobně rozhodla, minimálně se pak mohl zápas pro nás vyvíjet příznivěji a snad i s vítěznou koncovkou. Hradec ale určitě potvrdil, že se opravdu kvalitně doplnil,“ dodal Čížek.

Hosté si dokonce do Bučovic přivezli posilu nejtěžšího kalibru, dvojnásobného vítěze Ligy mistrů italským Trentinem, dlouholetého českého reprezentanta a několikanásobného nejlepšího českého volejbalistu Jana Štokra. Bučovický lodivod přiznal, že čekal, že nastoupí až v hradeckých odvetách. Nicméně upozornil, že Štokr tím klíčem k vítězství Slavie nebyl.

„Ze začátku určitě ne. Bylo vidět, že u nás byl poprvé a než se rozkoukal, tak mu dělala problém hala, to znamená naše stísněnější prostory. Dokonce jsme ho nachytali nějakým přímým bodem ze servisu, takže to určitě nebylo jen o Štokrovi. Hradec prostě má dvacet jmen, která se bez nějakých herních rozdílů točí, protože jsou to vesměs zkušení hráči,“ zdůraznil Čížek.

Skupina o 9. - 14. místo:

VK Lvi Praha B – Holubice 3:2 (19, 23, -17, -23, 13)

1. Holubice 20 9 3 3 5 46:36 36

2. ČZU Praha 20 9 0 2 9 36:38 29

3. Kolín 20 7 2 2 9 35:39 27

4. Lvi Praha B 20 6 3 0 11 33:43 24

5. MFF Praha 20 5 3 3 9 34:44 24

6. Plzeň 20 4 2 3 11 30:48 19

Příští zápasy: MFF Praha – Holubice 8. 3. (19.00), Holubice – Kolín 9. 3. (17.00).

Ve skupině o záchranu pokračovali v dobrých výkonem hráči Holubic. Bod z palubovky rezervy extraligových Lvů Praha má určitě svoji hodnotu. A prakticky znamená, že v závěrečných čtyřech kolech by již holubické prvenství ve skupině nemělo být ohroženo.