Svůj první zápas ve druhé nejvyšší soutěži volejbalisté Holubic sice prohráli, ale z palubovky loňského semifinalisty si za dva vyhrané sety odvezli bod. Bonusový, druhý zůstal doma, když Velké Meziříčí otočilo koncovku tie-breaku.

Hosté mají dost zkušený tým, ale přesto na ně na začátku tak trochu dolehl význam tohoto zápasu. O body v I. lize Holubice hrály poprvé v dlouhé historii volejbalu v obci. Projevovalo se to zejména v prvním setu. Druhý sice také prohrály, ale v něm domácím v podstatě vyšlo vše, na co sáhli. Potvrzovali, že loni nebyli čtvrtí náhodou.

I. liga mužů

1. kolo:

TJ Spartak Velké Meziříčí

– TJ Holubice 3:2

Sety: 25:22, 25:19, 21:25, 27:29, 15:13

Holubice: Adamec, Bláha, Haník, Gergeľ, Kolář, Koukal, Mrázek, Muroň, Namešanský, Písařík, Russnák, Sankot. Trenér: Aleš Šmerda.



TJ Sokol Bučovice

– SKV Kolín 3:0

Sety: 25:19, 25:16, 25:23

„Trochu nám dělal problémy také nízký strop. Třeba v prvním setu jsme vedli o tři body a pak jsme dali balón čtyřikrát do stropu a bylo hotovo. Druhý set jsme prostě projeli, protože jsme nehráli dobře. Ale od třetího se zápas srovnal a nakonec se šlo do tie-breaku, a to je prostě ruleta. Dotáhli jsme tři body a vedli jsme 13:12, ale pak jsme udělali nějaké chyby. Je to škoda, ale i bod je fajn. Domácí hráli opravdu velice dobře,“ okomentoval zápas trenér Holubic Aleš Šmerda.

Až na Ivana Lukšíčka měl k dispozici kompletní kádr a v zápase se na palubovku dostali všichni hráči.

„Ano, na začátku tam byla určitá nervozita, možná trochu respekt z tak vysoké soutěže. Ale postupně to z nás spadlo a potvrdili jsme si, že v ní můžeme účinkovat docela solidně. Přitom zůstáváme u filosofie z druhé ligy, tedy že si všichni kluci zahrají stejně. Takže to také tak hodnotím, že to byl celkem dobrý kolektivní výkon. A protože jsme prohrávali 0:2, tak i bod je dobrý,“ dodal kouč.

Holubice mají v dnešním druhém kole volný los. Druhý zástupce Vyškovska v I. lize Sokol Bučovice si doma v úvodním kole hladce poradil s dalším nováčkem Kolínem 3:0. Dnes večer sokoli nastoupí v Hradci Králové.