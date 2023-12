Město Vyškov zveřejnilo druhou část tradiční městské ankety Sportovec Vyškova 2023. Dát hlas v ní můžete třem nejlepších jednotlivcům a kolektivům. Pokud využijete hlasovací lístek z tištěných medií, můžete po jejich slosování získat zajímavou cenu!

Sportovec okresu Vyškov za rok 2022, galavečer v Besedním domě ve Vyškově. Foto: Marie Nezbedová | Foto: Marie Nezbedová

JEDNOTLIVCI:

 Alexandr Čača (atletika – AK Atletika Poruba) – 1. na MČR mužů do 22 let, 1. na MMaS mužů, opora 1. ligového družstva mužů, reprezentant ČR v kat. mužů do 22 let v hodu oštěpem

 Mario Hajzler (atletika – AK AHA Vyškov) – 10. na ME juniorů, 3. na Mezistátním utkání juniorů ČR-Polsko-Maďarsko-Slovensko, 2. na MČR juniorů, 2. na MČR juniorů v hale, 3. na MČR mužů do 22 let, 5. na MČR mužů v hale, 7. na MČR mužů vše ve skoku o tyči, 1. na MMaS v halovém sedmiboji, 1. na MMaS v desetiboji juniorů, reprezentant ČR v kat. juniorů, opora 2. ligového družstva mužů AK AHA Vyškov

 Dana Hyláková (triatlon – individuální) – 3. na MS ve Španělsku v Ironmanu, 20. na MS ve Španělsku v Olympijském triatlonu, 1. a 2. na mezinárodních závodech v distanci ½Ironman ve Španělsku a Rakousku, 1. v ČP v celkovém hodnocení žen v seriálu Dlouhý triatlon, 2 x 1. v seriálu závodů ČP Dlouhý triatlon v distanci ½ Ironman, vše v kat. 60-64 let

 Tomáš Kinc (Kyokushin karate – SEIDO Shinkyokushin Moravia) – 2 x 1. na MČR Open v kumite ve váze -30 kg a -35 kg, 7 x 1. a 1 x 2. v české lize, medailista mezinárodních pohárů v kat. st. žáků, reprezentant ČR

 Pavlína Klempířová (mod. gymnastika – SK Trasko Vyškov) – 1. v celostátní Kvalifikaci juniorek A pro rok 2023, kromě celkového vítězství také 3 x 1. v sestavách s obručí, míčem a stuhou, 3. v sestavě s kuželi, 1. na MČR ve skladbě juniorek, 7. na ME juniorek ve skladbě ESG

 Ivana Králíková (judo – M.M.Gym) - 2. na MS ve Spojených arabských emirátech, 4. v jednotlivcích a 2. na ME družstev ve Slovinsku, 2. na MČR, medailistka mezinárod. turnajů v kat. F5 (50–55 let)

 Jiří Luska (BMX – Bikros Team Vyškov) – 1. na MČR v kategorii B9, 4. na MČR družstev, 2. v celkovém hodnocení ČP, 1. v celkovém hodnocení Moravské ligy, 2. v celkového BMX rankingu kat. B9 ČR 2023

 Natálie Urbanová (judo – TJ Sokol Dědice) – 5. na MČR, medailistka mezinárodních turnajů v kat. ml. dorostenek

 Jana Vejmolová (kuželky – Kuželkářský klub Vyškov) – 12. ve finále MČR, 8. na MČR v kombinaci, 2. ve finále KP JMK, opora 1. ligového družstva v kat. žen

 Eliška Veselá (plavání – Klub plaveckých sportů Vyškov) – 2 x 1. na 100 m a 100 m znak, 2. na 200 m polohový závod na letním MČR, 4 x 1. na 100 m, 200 m polohový závod, 100 m a 200 m znak, 3. na 400 m polohový závod na zimním MČR v kat. starší žákyně, 7. na 100 m znak na letním MČR v kat. dospělých, 7. na 200 m znak na Mezistátním utkání středoevropských zemí, reprezentantka ČR v kat. juniorek

KOLEKTIVY:

 Atletický klub AHA Vyškov – muži – 2. v II. lize, skupiny E, 6. v barážové soutěži o postup do I. ligy

 Hokej Vyškov – muži – 2. v II. lize ledního hokeje ČR sk. Východ, postup do Play-off a 3. v celé 2. 1ize, v letošní sezóně 2. ve 2. lize skupině Východ

 JIMI Rugby Club Vyškov – muži „A“– 4. na MČR extraligy, 4. na MČR v 7’s rugby

 Městský fotbalový klub Vyškov – muži „A“ – 2. v loňské sezóně FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY, baráž o postup do 1. ligy, po podzimní části soutěže FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY 1. v druhé nejvyšší soutěži v ČR, což je dobrý odrazový můstek k vybojování si účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže

 Městský fotbalový klub Vyškov – st. žáci U15 – 1. po podzimní části soutěže v Moravskoslezské žákovské divizi, je to 2. nejvyšší soutěž pro tento ročník

 Orel jednota Vyškov – florbal – ml. žáci – 1. v Jihomoravské lize, 1. v Orelské florbalové lize, postup do čtvrtfinále na mezinárodním turnaji ve Švédsku, medailisté několika republikových turnajů

 SK Trasko Vyškov – moderní gymnastika – juniorky „Piráti“ – 1. na MČR ve společných skladbách, 7. na ME juniorek ve skladbě ESG

 Volejbal Vyškov – juniorky – 1. v krajské soutěži, postup do 2. ligy

Hlasovat můžete na internetu:

https://www.vyskov-mesto.cz/hlasujte%2Dv%2Dankete%2Dsportovec%2Dvyskova%2D2023/d-1141724

Pravidla ankety:

1. Určete vždy tři různé nejlepší jednotlivce a vždy tři různé nejlepší sportovní kolektivy města Vyškova za rok 2023 (k vybraným jednotlivcům a kolektivům vepište číslice 1 až 3 za 1. až 3. místo). Každý může hlasovat max. jednou.

2. Nemusíte tipovat pouze nominované sportovce a kolektivy, ale můžete uvést jednotlivce a kolektiv dle vlastního uvážení, včetně zdůvodnění nominace.

3. Vyhodnoceno bude 10 nejoblíbenějších sportovců – jednotlivců a 5 sportovních kolektivů podle vašeho hlasování.

4. Uvádějte pouze ty sportovce a kolektivy, kteří v roce 2023 startovali za vyškovský sportovní klub nebo sportovce – jednotlivce s trvalým bydlištěm ve Vyškově.

5. Vyplněné anketní lístky doručte poštou nebo osobně na adresu: K. Müller, MěÚ Vyškov, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov. Lze je odevzdat také v Turistickém informačním centru. Hlasovat můžete i na www.vyskov-mesto.cz a e-mailem: k.muller@meuvyskov.cz s pořadím tří nejlepších sportovců a kolektivů, s kontaktem (adresa bydliště – povinná, telefon, popř. e‑mail) na vás. V papírové podobě nelze použít kopie anketních lístků z tisku.

6. Uzávěrka hlasování je 19. 1. 2024.

7. Pět vylosovaných účastníků ankety získá věcnou cenu. Výsledky ankety budou vyhlášeny 21. února 2024 na slavnostním galavečeru v kině Sokolský dům.