Stejně jako ve Vyškově skončila i havířovská odveta čtvrtfinále II. hokejové ligy po šedesáti minutách nerozhodně. Ve Vyškově ji pak v prodloužení rozhodl gól Matěje Kořenka v přesilovce. Na severu Moravy dostali stejnou výhodu domácí jenže Vyškované oslabení přestáli a v sedmé minutě „nadstavby“ sami rozhodli i druhý zápas pro sebe. V sérii vedou 2:0 a v neděli ji na domácím ledě mohou ukončit.

Snímky jsou z prvního utkání ve Vyškově, které domácí vyhráli 5:4 po prodloužení. | Foto: Marie Nezbedová

Zápas ale měl úplně jiný průběh než úvodní, v němž Havířovští srovnali ze 4:0 na 4:4. Doma šli do vedení a po vyškovském vyrovnání pak znovu měli, ještě dvacet vteřin před koncem, o gól navíc. V poslední minutě za stavu 2:1 odvolal trenér Michal Konečný gólmana Michala Kořénka a hostům se podařilo vynutit si prodloužení.

„Takhle se hraje play-off. Bylo to klasické utkání play-off. Hrálo se od první do poslední minuty, nikdo si nedal nic zadarmo. Hrozně si cením našich kluků, že jsme vyrovnali v power-play a pak to dotáhli k výhře,“ radoval se vyškovský kouč po utkání.

II. liga – čtvrtfinále:

AZ Havířov – Hokej Vyškov 2:3

po prodloužení.

Třetiny: 1:1, 1:0, 0:1 – 0:1. Branky (nahrávky): 14. Kratochvil (Mrva, Dudáš), 27. Tvrdý (Kunc, Mrva) – 17. Vašíček (Sebera, Mikulík), 60. Komínek (Studený, Žižka), 68. Hohl (Vašíček, Sebera). Rozhodčí: Grygera, Rapák – Bubela, Čelechovský. Vyloučení: 6:11, navíc Dudáš (Hav.) 5+TH. Využití: 1:2. Oslabení: 0:0. Diváků: 1107.

Stav série: 0:2.

Havířov: Štipčák – Dudáš, Mrowiec, Kunc, Kuboš, Hudec, Kolarz, Ščurek – Mrva, Spratek, Kratochvil, Apolenář, Ćmiel, Pawliczek, Tvrdý, Haas, Pastor, Middleton, Pavlík, Havlík. Trenér: Jiří Raszka.

Vyškov: Kořének – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Snášel, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Popelka, Dobiáš, Weintritt, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Další program čtvrtfinále: Vyškov – Havířov, neděle 26. 3. (14.00). Havířov – Vyškov, případný 4. zápas, úterý 28. 3. (18.00), Vyškov – Havířov, případný 5. zápas, čtvrtek 30. 3. (18.00).

Přestože tentokrát nepadalo tolik gólů, hrála se oboustranně útočná partie a oba týmy měly dost neproměněných šancí. Hosté sice byli o něco aktivnější, ale do vedení šli domácí. Ve 12. minutě po přihrávce Jakuba Mrvy zamířil přesně pod horní tyč Šimon Kratochvil. Z vedení se ale domácí fanoušci radovali jen necelé tři minuty. V přesilové hře našel mezírku nad ramenem havířovského brankáře Dominick Vašíček. Druhá třetina měla jediného střelce.

Domácí hráli dvojnásobnou přesilovou, jenže ani ne po minutě šel na lavici hanby i jejich hráč. Nakonec se šest vteřin před návratem vyškovského hráče na led prosadil Jiří Tvrdý, který se trefil mezi betony Kořénka.

Skoro dvouminutovou přesilovku pět na tři pak měli k dispozici i hosté, ale v domácí brance čaroval Marek Štipčák. V poslední části měl Havířov možnosti utéct na možná rozhodující rozdíl dvou branek, ale i Vyškov srovnat skóre dřív než v power-play. V prodloužení chtěli domácí za každou cenu zápas rychle ukončit. Proti byl Kořének, který ve vyložené šanci vychytal Jiřího Tvrdého. Hosté přestáli zmíněné oslabení a v čase 67:22 po vyhraném vhazování propálil od modré čářy Dominik Hohl vše, co mu stálo v cestě.

„Z naší strany mnohem lepší výkon, než ve Vyškově. Celkově měl ten zápas dobrou kvalitu, byly tam emoce a myslím si, že jsme solidně bránili a vrátili jsme se k dobrému střednímu pásmu a důrazné hře. Připravili jsme si nějaké šance, ale bohužel jsme nebyli více produktivní. Za stavu 2:1 jsme měli dvě velké šance na to odskočit a ten zápas ukončit. Bohužel jsme je neproměnili a dostali jsme dvacet vteřin před koncem gól. V prodloužení jsme měli opět dvě velké gólovky, pak jsme dostali nešťastný gól, ale to už k tomu patří. Předvedli jsme mnohem lepší výkon a my se stoprocentně dobře nachystáme na neděli a pojedeme vrátit sérii do Havířova,“ sportovně přijal porážku trenér Havířova Jiří Raszka.

„My jsme to už pak dohrávali na čtyři beky. Tak to v play-off je, kluci se hecli a pak v tom prodloužení je to asi štěstí, protože tam měl Havířov jednu tutovku, měli jsme to štístko a potom po vyhraném buly jsme dali gól my. Takže jsme šťastnější. Vedeme sice 2:0 na zápasy, ale ta série může být ještě hodně dlouhá,“ upozornil Konečný.