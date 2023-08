Po delší době může volejbal nabídnout okresní derby mužů té nejvyšší úrovně. Tradičního letního antukového turnaje v Holubicích se v sobotu zúčastní letošní domácí nováček I. ligy i její přední tým Sokol Bučovice. Podmínkou pro derby je, aby elitní týmy Vyškovska postoupily ze základních skupin.

Ilustrační. | Foto: DENÍK/ Zdeněk Vlach

Turnaj si drží tradiční program. Ligové týmy budou rozděleny do dvou skupin, kde se utkají každý s každým a dva nejlepší postoupí do semifinále. Do čela skupin pořadatelé nasadí Holubice a Bučovice a k nim přilosují ostatní. V krajské skupině se bude hrát jednokolově každý s každým.

„Uzávěrku přihlášek do obou turnajů jsme posunuli až v pátek, takže můžou nastat změny v počtu účastníků. Jestli dojde na derby, to si opravdu netroufám odhadovat. Nějaké vyšší ambice si moc nedáváme, protože nebudeme kompletní a chybět budou především opory. Kluci ještě dobírají dovolené, někteří mají turnaje v plážovém volejbale. To ale neznamená, že budeme mít nějaký slabý tým a bylo by jistě hezké a pro diváky samozřejmě velice atraktivní zahrát si derby proti Bučovicích. Nevím přesně, ale myslím, že minimálně dva roky jsme s nimi už nehráli,“ sdělil hlavní pořadatel turnaje Arnošt Šmerda.

Letní turnaj volejbalistů

Holubice, sobota 26. 8. od 9.00 hodin.

Ligová skupina: Volejbal Brno, Holubice, Bučovice, Kojetín, Letovice, Drásov, Sokol Brno-jih, Kometa Brno, Šlapanice, Znojmo.

Krajská skupina: Šlapanice B, Brno-Komárov, Pozořice, Hrušky, Holubice B.

Uzávěrka přihlášek do obou turnajů je až v pátek.



Čtvrtfinále nohejbalistů

Holubice, sobota 26. 8. od 14.00 hodin.

R.U.M. Holubice – SH ČMS-SDH Hradecko, sobota 26. 8. (14.00), odveta čtvrtfinále II. ligy, antukové kurty v Holubicích. Neděle 27. 8. (14.00), případný třetí rozhodující zápas.

Holubičtí loni turnaj vyhráli a ať budou v jakémkoliv složení, určitě mohou pomýšlet na obhajobu. V podobných „prořídlých“ sestavách už vyhráli silně obsazené turnaje v Lulči a v Drásově.

„My tak máme léto splněné. (úsměv) Ale vážně. Myslím, že i ostatní mančafty sem nepojedou nějak vehementně bojovat o mety nejvyšší. Ligová mužstva tyto antukové turnaje neberou až tak vážně, ale spíše jako zpestření letní přípravy. Ale určitě bude k vidění pěkný i kvalitní volejbal a vyhrát může kdokoliv. Já jsem třeba dost zvědavý na druholigový Kojetín. Ten minulý týden doma trápil extraligové soupeře a Zlín dokonce ve skupině porazil,“ naznačil Šmerda.

Volnější přístup k letním antukovým soubojům potvrdil i trenér prvoligových bučovických sokolů Zbyněk Čížek.

„V Holubicích budeme po třech letech a vyloženě nepojedeme za výsledkem a ani ve špičkové sestavě. Už čtrnáct dnů trénujeme natvrdo v hale v Bučovicích a Holubice nám dobře zapadají do konceptu herní přípravy. Zatím jsme odehráli jen jeden turnaj. V Kojetíně jsme skončili pátí, ale vážím si toho, že jsme porazili bronzový tým minulého ročníku slovenské extraligy Myjavu. V Holubicích určitě dáme příležitost minimálně třem novým hráčům, které chceme angažovat, nebo je alespoň vyzkoušet. Říct už můžu dvě jména. Richard Stružka, libero a smečař, který k nám přestupuje z Beskyd, a poprvé si s námi zahraje mladý talent z Vyškova Čeněk Luska,“ sdělil rovněž i manažer volejbalového oddílu Sokola Bučovice.

Turnaj bude probíhat od devíti hodin dopoledne, finále by mělo začít zhruba kolem osmnácté hodiny.

NOHEJBALISTÉ O POSTUP

V krásném prostředí holubického sportovního areálku budou volejbalistům k dispozici všechny čtyři kurty. Odpoledne ovšem jeden uvolní nohejbalistům. Holubičtí totiž v základní skupině II. nohejbalové ligy skončili druzí, a tak se kvalifikovali do play-off o postup do druhé nejvyšší české soutěže. V prvním čtvrtfinále vyhráli 5:2 nad Hradeckem, které skončilo třetí v A skupině. V domácí odvetě si Holubičtí mohou vybojovat semifinále už v sobotu. Hrát se začne ve 14.00 hodin. Pokud by vyhráli hosté z Kralovic u Plzně, pak by se rozhodující zápas hrál v neděli opět ve dvě odpoledne v Holubicích.