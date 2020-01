Přestože je lídrem tabulky, k opatrnosti v prognózách nabádal vedení domácího klubu, stav hráčského kádru. Někteří hráči byli nemocní, jiní zaneprázdnění pracovními povinnostmi a někteří nastoupili po delších zdravotních problémech. „Nepamatuji několik let zpět, že by mám ze sestavy vypadlo až šest hráčů,“ žehral manažer klubu klubu Arnošt Šmerda.

Nakonec jeho syn a trenér trenér Aleš dal dohromady devítku borců, kteří se semkli k bojovému výkonu. Ambicióznímu soupeři povolili jen set a v tabulce mu unikli už o devět bodů. „Naše sestava nakonec nebyla špatná. V rozhodujících chvílích se ukázalo, že máme zkušenější tým. Do koncovky několika setů šli hosté v lepší pozici, ale my jsme je dokázali otočit. Už to opravdu vypadá, že se do kvalifikace o první ligu dostaneme my. Pokud ano, určitě ji budeme hrát. Co bude potom, to se pak uvidí,“ naznačil aktuální cíle Šmerda mladší.

Jeho svěřenci mu tak dali pěkný dárek k padesátinám, které oslavil v týdnu před zápasem.

Dvojzápas označovaný za předčasné finále soutěže rozehráli lépe domácí. V dopoledním utkání vyhráli hladce první sadu, ale o další body pak museli tvrdě bojovat. Naštěstí jim hosté vydatně přispěli nebývalým množstvím pokažených podání.

TJ Holubice – Volejbal Ostrava 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 26:24)



TJ Holubice - Volejbal Ostrava 3:0 (25:16, 32:30, 25:20)



Holubice: Bláha, Hanák, M. Hovorka, Kolář, Lukšíček, Mrázek, Muroň, Namešanský, Pisařík, Russnák. Trenér: Aleš Šmerda.

Ostrava: Gramel, D. Holiš, P. Holiš, Procházka, Pudich, Rodek, Urban, Zvolenský, Štefko. Trenér: Jakub Zvolánek.

Ke své smůle si Ostravané špatný servis přenesli i do odpolední odvety. Nejkřiklavějším příkladem byla druhá sada. Za vedení 24:20 měli čtyři setboly, potom ještě další čtyři, aby set nakonec prohráli 30:32. „Zápasy jsme si prohráli sami. V prvním jsme se na servisu doslova trápili. Ve druhém to sice bylo lepší, ale chyby přicházely v důležitých momentech. Na začátku setů jsme většinou vedli, ale nedokázali jsme to udržet. Domácí si vždycky pomohli nějakou sérií vydařených servisů. Nějaké bodíky jsme si odvést mohli a možná bychom si je i zasloužili, nicméně Holubice byly lepší a potvrdily proč jsou první,“ viděl příčiny porážky trenér hostů Jakub Zvolánek.

Ostravě citelně chyběl její nejlepší hráč Václav Kotas. V týmu se nenašla žádná jiná vůdčí osobnost a přestože volejbalové kvality hosté naznačili, celkově působili chladným dojmem. To domácí mají hru založenou především na soudržnosti kolektivu a partě. „Taky se mně zdálo, že jsme do hry dávali víc srdíčka než oni, jako bychom po výhře toužili víc. Volejbalově to samozřejmě byl kvalitní soupeř, určitě jeden z nejlepších v soutěži. Ale hrozně kazili servis. My jsme je naopak svým podáním dokázali přitlačit, což se projevovalo především v koncovkách setů. Já jsem si zahrál dobře a myslím, že ostatní kluci taky. A rozhodně se zápas mohl líbit divákům,“ usmíval se po utkání jeden z nejlepších hráčů na palubovce, domácí Pavel Kolář.

Do závěru soutěže si tak Holubičtí ponesou před Ostravou slibný náskok devíti bodů.