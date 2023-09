Další dvě medaile z vrcholné republikové soutěže přibyly do vitríny slávy holubického sportu. A zase zásluhou nohejbalového talentu Františka Dlabky. Z mistrovství republiky starších žáků v Českém Brodě si do rodné obce přivezl titul ze soutěže dvojic a stříbro za trojice.

Čtrnáctiletý nohejbalista František Dlabka pokračuje ve sbírání republikových medailí. | Foto: Deník/VLP Externista

Mužskou druhou ligu hraje Dlabka za mateřský klub R.U.M. Holubice, mládežnické soutěže za mnohonásobného mistra republiky Městský nohejbalový klub Modřice. Jeho nejčastějším partnerem je Tomáš Jahoda a patřili k favoritům v obou kategoriích.

MČR starších žáků

Český Brod

Konečná pořadí - dvojice: 1. MNK Modřice A (Tomáš Jahoda, František Dlabka), 2. TJ Slavoj Český Brod (Jan Bálek, Michal Červenka, Antonín Blažek), 3. SK Liapor Karlovy Vary A (Tobiáš Gregor, Jan Weinfurter).

Trojice: 1. SK Liapor Karlovy Vary (Tobiáš Gregor, Jan Weinfurter, Richard Daněk, Marek Lebeda), 2. MNK Modřice A (František Dlabka, Tomáš Jahoda, Antonín, Mrňa, Matyas Štor), 3. TJ Slavoj Český Brod (Jan Bálek, Michal Červenka, Antonín Blažek, Denisa Blažková).

Nejlepší hráč MČR: Tobiáš Gregor (SK Liapor Karlovy Vary A).

Do dvojiček v Českém Brodě nastoupilo rekordních 35 párů a „holubicko-modřický“ tandem potvrdil roli favorita. Jen drobné potíže přišly v osmifinále, kdy ztratili jediný set v celém turnaji se Strakonicemi. Od čtvrtfinále už opět dominovali. Ve finále s domácí dvojicí se sice rozjížděli pomaleji, dokonce prohrávali 1:6, ale i tohle zvládli a zajistili si titul ve dvou setech (10:7 a 10:5).

„Kluci potvrdili svoji dlouhodobou dvojkovou dominanci. V průběhu uplynulých dvou kalendářních let neprohráli v kategorii starších žáků v Českých pohárech nebo mistrovstvích republiky jediný dílčí zápas, když za celou tu dobu ztratili jen dva sety!“ chválil své svěřence trenér Petr Jahoda.

V trojicích nastoupilo do mistrovského klání osmnáct týmů a Dlabku a spol. dělil od zlata jediný míč. Družstvo se dokázalo vypořádat i se zraněním jedničky Tomáše Jahody, který odstoupil po čtvrfinále. František Dlabka pak roli lídra týmu zvládl perfektně. S trojkou Liaporu Karlovy Vary Modřičtí prohráli až tie-break třetího setu 9:10.

„V kolínské nemocnici jsme s dozvěděli, že Tom hrál od čtvrtfinále se zlomeným zápěstím! Doktor jen nechápavě kroutil hlavou. Ve finále nás čekal tým Karlových Varů s fyzicky nejlépe disponovaným hráčem turnaje Tobiášem Gregorem. V prvním setu nás také Gregor „rozstřílel“, když možná naši zadáci měli z jeho útoků přehnaný respekt. V druhém setu už jsme hru vyrovnali a dotáhli ho až do devítek. Poslední bod však patřil soupeři a ten tak zaslouženě získal titul. „Zbylo“ na nás „jen“ stříbro. Ale kdyby mně ráno někdo řekl, že v této sestavě získáme stříbro, tak bych ho ihned nasměroval taky do kolínské nemocnice, avšak na psychiatrii. Takže spokojenost s umístěním na stříbrném stupínku je obrovská a celé trojici patří velký dík a respekt,“ přidal další pochvalu modřický mládežnický šéftrenér.

František Dlabka tak rozšířil svoji sbírku titulů mistra ČR na devět. Čtyři vybojoval ve dvojicích, dva v trojicích, jeden v singlu a dva už má z dorostenecké ligy.

„Bylo by hezké zaokrouhlit počet na deset. Fanda bude ještě teď na podzim hrát mistrovství republiky v singlu, ale dorostenecké kategorie. A tam jsou kluci až do dvacet let. On měl nedávno čtrnáct, takže tam medaili nečekáme. Ale snad to vyjde v příštím roce,“ naznačil tatínek české nohejbalové naděje Roman Dlabka.