Druhá nejvyšší česká volejbalová soutěž mužů má čtrnáct mužstev a z toho jsou dvě z Vyškovska! Nyní už tradičního účastníka Sokol Bučovice doplnil nováček TJ Holubice.

Ilustrační. | Foto: Zdeněk Vlach

Ten tak má před sebou historickou sezonu, protože I. ligu tu budou hrát poprvé. Postoupit do ní mohli už před dvěma roky, ale jako vítěz II. ligy se postupového práva vzdali. „Myslíme si, že máme šanci v ní vystupovat důstojně, takže to chceme zkusit,“ jako obvykle stručně vyjádřil důvody příjetí postupového závazku trenér Aleš Šmerda.

Na prestižní už celostátní soutěž si Holubičtí troufají bez jakýchkoliv posil. První ligu budou hrát výhradně hráči, kteří ji vybojovali.

„Širší kádr zůstal úplně stejný. Celá ta sezona pro nás bude velkým svátkem a moc se těšíme. Několik našich kluků sice už tak vysoké soutěže hrálo, ale přece jen pro většinu tohoto týmu je to úplně něco nového. Ale chtěli jsme si ji zahrát, takže do toho jdeme,“ sdělil možná i hrající kouč.

I. liga mužů:

TJ Spartak Velké Meziříčí

– TJ Holubice

1. kolo, pátek 22. září, 19.30 hodin.

Širší kádr: Ondřej Adamec, Jaroslav Bláha, Frederik Gergeľ, Zdeněk Haník, Pavel Kolář, Pavel Koukal, Ivan Lukšíček, Adam Mrázek, Jan Muroň, Ján Namešanský, Jan Písařík, Adam Russnák, Martin Sankot, Aleš Šmerda.

Trenér: Aleš Šmerda, asistent: Arnošt Šmerda.

Ani v přípravě se v Holubicích nedělaly převratné změny a v létě se jelo vlastně podle osvědčeného druholigového modelu. Tréninky a letní turnaje.

„Připravovali jsme se jako normálně na každou druholigovou sezonu s jen minimálními zásahy. Ale ty byly spíš do oblasti zodpovědnějšího přístupu k tréninkům i k zápasům. Hromada kluků hraje ještě jiné volejbalové soutěže nebo jiné sporty, ale účast na našich trénincích byla velice slušná. Netlačili jsme nějak ani na fyzickou kondici, tu si každý hlídá sám. Hlavně jsme dělali herní věci a ta změna byla v tom, že jsme se na zápasy scházeli v kompletnějším složení a mohli jsme se tedy soustředit na sehrávání týmu,“ vysvětlil Šmerda mladší.

Zejména podle výsledků víkendového prvního kola Českého poháru, které se hrálo na jejich palubovce v Holubicích, lze soudit, že se jim to dařilo a nováček půjde do soutěže ve slušné formě. Šmerdovi svěřenci hladce přehráli druholigové soupeře Sokol Brno-jih i Staré Město 3:0. Premiéru na druhé scéně absolvují v pátek ve Velkém Meziříčí. V sobotním druhém kole mají volný los a k soupeřům pojedou ve třetím i čtvrtém kole (26. 9. do Brna a 6. října do Ostravy). Doma fanouškům poprvé představí I. ligu až v sobotu 7. října, kdy přivítají Kolín. Derby s Bučovicemi budou hrát doma 20. října.

„Myslím si, že máme kádr na to, abychom hráli v pozicích uprostřed tabulky. Některé soupeře sice neznáme, ale s některými jsme hrávali a kluci se znají. Já si myslím, že výkonnostní rozdíl mezi špičkou druhé ligy a druhou polovinou první není velký. Pokud se udržíme zdraví a budeme nastupovat v optimální sestavě, tak jsem přesvědčený, že nebudeme mít žádné problémy s udržením,“ naznačil holubický kouč cíle pro mimořádnou sezonu.

Druhá nejvyšší česká soutěž se opět bude hrát podle nového modelu. Čtrnáct týmů je v základní části rozděleno na západní a východní skupinu. V nich se utkají každý s každým dvoukolově a první tři postoupí do nadstavby. Tam se bude opět hrát každý s každým doma a venku a konečná tabulka určí pozice pro play-off. Nepostupující týmy ze základních skupin vytvoří skupinu o 7. až 14. místo, a také se utkají dvoukolově. První dva získají sedmou a osmou pozici v play-off.