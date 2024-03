Naprosto suverénně prolétli letošním ročníkem divizní skupiny E futsalisté FC Kozlany-Bohdalice. Ze všech devíti účastníků mají nejlepší útok i obranu, ze šestnácti zápasů se jen dvakrát museli sklonit před soupeřem. I tečka byla vítězná, byť brněnský Hombres v posledním zápase zdolali jen těsně 4:3.

FC Kozlany-Bohdalice - vítěz futsalové divizi E. | Foto: Deník/VLP Externista

„Úspěšnou sezonu jsme chtěli zakončit výhrou, a to se nakonec povedlo. Hombres byli těžkým soupeřem a kanonýr Malíř potvrdil, jak je nebezpečný. Ani jeho tři góly ale nakonec nestačily. Zápas byl určitě poznamenaný slavnostní atmosférou a nesl se v přátelském duchu. My jsme se snažili akce dohrávat až do branky a občas přidat i něco navíc. Jenže v cestě stál jejich gólman, který vychytal i nemožné, a to prý byl v brance náhradník, hráč z pole. Celkově to bylo příjemné vyvrcholení sezony, i když i mě trošku mrzí neúčast jak některých hráčů, tak i více diváků. Přesto jsme si konec sezony užili,“ popsal průběh závěrečného utkání hrající kouč Jaroslav Kolečkář.

Divize E:

FC Kozlany-Bohdalice

– Hombres Brno 4:3

Poločas: 4:2. Branky: 10. Pánek, 13. a 15. Josef Lička, 15. Rozehnal – 5., 10. a 23. Malíř. Rozhodčí: Jünger, Slanina. Diváků: 50.

Kozlany-Bohdalice: Paštěka – Kolečkář, Petr Němec, Pánek, Vlach, Vondřich, Novák, Josef Lička, Rozehnal.

Tabulka:

1. Kozlany-Bohd. 16 12 2 2 109:59 38

2. Prace 15 9 1 5 83:63 28

3. Dol. Loučky 15 8 1 6 74:62 25

4. Amor Kl.-Vy. B 14 8 1 5 94:93 25

5. Vinohr. Brno 15 7 1 7 66:73 22

6. Hustopeče 14 6 1 7 72:65 19

7. Kalábek Brno 15 6 0 9 72:111 18

8. Hombres Brno 15 5 1 9 64:65 16

9. Technika Brno 15 2 0 13 62:105 6

Divize bude mít na programu ještě jedno kolo a dohrávku. Pokud druhý Napoleon Prace porazí Hustopeče, což se očekává vyhrají Kozlansko-Bohdaličtí soutěž se sedmibodovým náskokem. Už v pozvánce na zápas Kolečkář naznačoval, že oprávnění postoupit do druhé ligy asi klub nevyužije. Ani po posledním zápase to neřekl naplno, ale na druhou stranu i naznačením docela jasně.

„Výhra v divizi je pěkným dárkem klubu k jeho třicátému výročí. (klub je přímým pokračovatelem FC Pivovar Vyškov) Ale myslím, že derby s Amorem budou i v příštím roce pouze divizní…“ sdělil dlouholetý hráč.