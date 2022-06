II. liga - čtvrtfinále play-off:

R.U.M. Holubice

– Solidarita Praha 5:4

Sety: 10:8. Diváků: 90.

Sestavy a dílčí zápasy:

Pelikán, Bubniak – Padělek, Jiroušek 2:0 (8, 7).

Svoboda, Malec (Hicl) – Klábík, Holata 0:2 (-7, -9).

Pelikán, Bubniak, Malec – Klabík, Holata, Fokt 2:0 (7, 4).

Svoboda, Příhoda, Duchon (Hicl) – V. Landrichter, Jiroušek, T. Landrichter 0:2 (-6, -8).

Pelikán – Holata 2:0 (8, 6).

Pelikán, Bubniak, Malec – V. Landrichter, Jiroušek, T. Landrichter 0:2 (-7, -9).

Svoboda, Příhoda, Hicl (Duchoň) – Klábík, Holata, Fokt 0:2 (-7, -8).

Pelikán, Bubniak – Klabík, Holata 2:0 (9, 7).

Svoboda, Malec (Hicl) – Padělek, Fokt 2:0 (8, 9).

Odvety: Solidarita - Holubice, sobota 18.6. (11.00). Případné třetí utkání: neděle 19. 6. (11.00). Areál ul. Pod strání, Praha-Strašnice.

I když domácím stále chyběli dva hráči základního kádru, nastoupili ve zřejmě nejlepším složení za poslední kola. Do vedení je přivedla zkušená dvojice exmistrů světa Radek Pelikán, Petr Bubniak. Oba sety ale vyhráli až v koncovkách po velkém boji. Hosté stejným způsobem vyrovnali a do koncovky celého zápasu si pak přinesli vedení 4:3.

„V singlu už se zabydlel Pelikán a opět nezklamal. Vedli jsme 3:2 a na programu byly odvetné trojice, kde jsme mohli už utkání ukončit. Jenže jak Pelikánovo trio, tak Svobodovo nechytlo rytmus. Bohužel jsme se dostali do těžké pozice a naopak hosté už pomalu začínali slavit,“ popsal důležitou prostřední pasáž utkání domácí trenér Richard Laťák.

A k vítězství nebyli Pražané daleko. Naštěstí se Pelikán s Bubniakem dostali ze stavu 7:9 a ve druhém setu už dominovali. Stav 4:4 a musela rozhodnout poslední dvojice. Ta ale svůj první zápas nezvládla, takže hosté si věřili. Úvod první sady patřil domácím, přišlo uklidnění a opadla nervozita. Stejný průběh měl druhý set, dokonce ještě lepší, ale jen do stavu 6:3. Pak hosté zabrali a otočili na 8:9. Hicl srovnal, pak přišlo střídání a Malec se z druhé nemýlil.

„Jednoznačně to bylo nejtěžší utkání sezony. Solidarita má obrovsky zkušené hráče, kteří šetří chybami. Nám chyběli dva hráči do mezihry a bylo to znát víc, než jsem čekal. Navíc hosté výborně zvládají taktické momenty a působí jako vyladěný tým. Pro nás je velká čest s tak zkušeným týmem hrát a těšíme se do hlavního města klidně i na celý víkend, abychom se ještě vrátili před naše úžasné fanoušky,“ zhodnotil zápas Laťák.