„Samozřejmě nás čtvrté prvenství po základní části velice těší a jsme na to hrdí, protože je to i jakési vysvědčení za naši práci. Splnili jsme, to, co jsme si v duchu přáli. Tedy, aby před dvěma posledním zápasy doma bylo o vítězi jasno. Takže mám radost, i když jsme v Dobřichovicích prohráli. Teď můžeme v klidu sledovat boje v nižších patrech tabulky a koho nám výsledky určí pro čtvrtfinále play-off,“ netajil spokojenost trenér a manažer oddílu Zbyněk Čížek.

I. liga mužů:

Sokol Dobřichovice

– Sokol Bučovice 3:2

Sety: 3:2 (23:25, 19:25, 31:29, 25:14, 15:10). Sestava: Kobolka, Fila, Červinka, Minda, Kristián, Varous, Špelda (L) – Masař, Neubauer, Mlčúch. Vodička. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

USK Slavia Plzeň

– Sokol Bučovice 0:3

Sety: 20:25, 19:25, 22:25. Sestava: Masař, Minda, Neubauer, Kobolka, Mlčúch, Jakubec, Vodička (L) – Kan, Červinka.

Čelo tabulky:

1. Bučovice 20 14 3 2 1 55:19 50

2. Dobřichovice 20 11 4 1 4 48:27 42

3. BV Ostrava 20 12 2 2 4 47:31 42

4. Hr. Králové 20 11 3 1 5 48:28 40

5. Lvi Praha B 20 7 3 2 8 36:37 29

Radost mu tedy nepokazila ani skutečnost, že v Dobřichovicích jeho tým, který vede ve dvojici s Jaroslavem Vlkem, ztratil utkání jasně rozehrané na hladké vítězství. Hosté vedli 2:0 na sety a ve třetím neproměnili čtyři mečboly.

„Do třetího setu jsme sice nevstoupili dobře a prohrávali jsme 3:6, ale ve střední pasáži se zápas srovnal. V koncovce jsme prohrávali 23:24 a pak měli čtyři mečboly. Ty první jsme trochu nezvládli takticky, ale v tom posledním zakončoval přesně a navíc s tečí Fila, ale rozhodčí nám bod nepřiznal. Jasně regulérní bod. Nezastírám, že nás to rozhodilo tak, že od tohoto momentu byly Dobřichovice lepší. Pomohl jim i tah, když přesunuly Pastrňáka z pozice přihrávajícího smečaře na univerzála. Začaly nás víc tlačit servisem, skákaným i plachtou. Nám se přestaly dařit přihrávky, přestože jsme ty první tři sety přihrávali velmi dobře. Prostě pak už ani některými změnami se nám nepodařilo zachytit tempo zápasu. Dobřichovice srovnaly sety a lépe sehrály i tie-brak,“ popsal Čížek zlom v utkání.

Domácí sokoli si tak ze souboje odnesli o bod víc (2 – 1), aby pak v následném utkání s do té doby druhým týmem tabulky Blue Volley Ostrava Bučovicím „píchli“. Ostravany porazili 3:1 a když Bučovičtí zvítězili hladce v Plzni, tak jejich osmibodový náskok na čele už nikdo nedostihne.

„Zápas s Dobřichovicemi byl určitě nejkvalitnějším, jaký jsme v poslední době odehráli. K té kvalitě přispěly i velmi dobré individuální výkony. U nás první tři sety byl výborný Fila, u nich po přemístění na jiný post Pastrňák. Škoda, že z domácí strany to bylo i zbytečně nervozní a vyhecované… My jsme to měli rozehrané na vítězství 3:0 a myslím, že to tak domácí na stavu 0:2 už cítili. Ale musím přiznat, že ta výhra 3:0 by pro domácí byla moc krutá. Že po takové koncovce třetí sady vás v další soupeř spláchne, to se dá pochopit. Spíš se musíme zabývat tím, proč jsme nevyužili hned čtyři mečboly. To by se prostě stávat nemělo,“ dodal k hodnocení zápasu bučovický klubový šéf.

Základní část sokoli zakončí v domácí hale. V pátek 10. února hostí Slavii Hradec Králové a o den později sobotu MFF UK Praha.