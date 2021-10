Podobností obou zápasů bylo víc. Stejně jako Bučovičtí se domácí Holubice v prvním setu propracovali k setbolu, a také oni „prodloužený“ set nakonec ztratili. I v dalších sadách se hrála v podstatě vyrovnaná partie, přičemž Holubice jeden set nakonec ukořistily.

„Byl jsem sám překvapený, jak dobře jsme zahráli. Spíš jsem počítal, že nás smáznou a bude hrozit ostuda. O to víc jsem rád, že to tak dopadlo a že u toho byli kluci prakticky ze vše okolních volejbalových klubů a viděli to na vlastní oči. Samotný výsledek totiž o průběhu zápasu moc vypovídat nemusí,“ byl přes vyřazení spokojený dlouholetý manažer a trenér TJ Holubice Arnošt Šmerda.

Český pohár

2. kolo:

TJ Holubice - Black Volley

Beskydy 1:3

Sety: 25:27, 21:25, 25:18, 20:25. Diváků 100.

Holubice: Pisařík, Námešanský, Koukal, Loub, Muroň, Sankot, Bláha, Russnák, Lukšíček, Kolář, Hovorka.

Trenéři: Aleš Šmerda, Arnošt Šmerda, Vladimír Schoř.

Holubičtí se na zápas sešli vlastně poprvé v sezoně v téměř kompletním složení. Do zápasu zasáhlo jedenáct hráčů. Všechny sety odehráli Pavel Kolář na univerzálu a nahrávač Jan Pisařík, ostatní se střídali tak, aby odehráli přibližně stejný počet minut.

„Chtěli jsme, aby si proti extralize zahráli všichni kluci. O výsledku jsme si iluze nedělali, spíš jsme to vzali jako oslavu volejbalu. A byla velmi zdařilá. Oni dojeli v plné sestavě a je to mančaft, který trénuje čtrnáct hodin týdně, z toho třikrát v týdnu dvoufázově. S navazující špičkovou regenerací. Jsou to vesměs mladí kluci do pětadvaceti let, všichni kolem dvou metrů. Jestli vydrží pohromadě, budou tak za rok dva v extralize hodně zajímaví. A my jsme s nimi sehráli v podstatě vyrovnaný zápas. A kdybychom právě pravidelně hráče netočili, mohlo to možná vypadat ještě líp. Třeba kdyby hrál Janko Namešanský v prvním setu, tak se dal i vyhrát a pak mohl být průběh zápasu ještě dramatičtější. Ale i tak jsme spokojení. Byl to moc pěkný zápas a zahráli jsme tak, jak bychom chtěli, aby to vypadalo pořád,“ dodal Šmerda st. k hodnocení zápasu i pochvalu jeho aktérům.

Na výkon proti extralize se Holubičtí pokusí navázat v sobotu a dalším dvoukole II. ligy v Palkovicích. Podle Šmerdy to ale nebude jednoduché, protože na sever nepojedou kompletní.

„Kolda (Pavel Kolář, pozn. red.) s Beskydy doslova zářil na účku. Po zranění už je v pořádku, ale dodělává domek, takže prakticky vůbec netrénuje a ještě tři soboty ligu hrát nebude. Ohlášeny máme i další absence a s největší pravděpodobností tam pojedeme jen v devíti lidech. A Palkovice patří mezi týmy, které se budou ucházet o medailové pozice. Mimochodem hostují tam dva hráči, kteří ve čtvrtek hráli proti nám za Beskydy,“ poznamenal Šmerda st. k nadcházejícímu mistrovskému zápasu.