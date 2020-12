Tak jako sportovní celý rok 2020, bude mít i šestnáctý ročník toto závodu z důvodů vládních zdravotní omezení výjimečný průběh. Pořadatel, AK AHA Vyškov, dokonce musel připravit několik variant programu.

„Rádi bychom zachovali tradici. Když atleti stihli halovou i letní atletickou sezonu, byla by velká škoda, neuspořádat tenhle tradiční závod. Do poslední chvíle řešíme, zda se vůbec dostaneme na plochu městského stadionu. Velmi by nás mrzelo, kdybychom museli přijmout náhradní variantu, ta je však také nachystaná,“ naznačil náročnost přípravy šéf pořadatelského sboru Jiří Hajzler.

Bližší informace:

Mobil - 721 715 071

E-mail - ahavyskov@seznam.cz

Intern. - www.ahavyskov.cz

Přihlašovací formulář - https:

//forms.gle/jNQia29DznEUna2n8

Vše ale směřuje k tomu, aby závod opět proběhl na atletickém stadionu Za parkem a ve Smetanových sadech. Zahájení bude v 8.30 hodin a je určen všem generacím sportovců i nesportovců, tedy závodních i rekreačních běžců. Závodit budou na tratích od 200 metrů až po tradičních 4,8 kilometru v hlavní kategorii dospělých.

Závod je současně i finálovým dílem celoročního běžeckého seriálu Dlouhé míle 2020, jehož výsledky budou vyhlašovány zároveň s vítězi jednotlivých kategorií Mikulášského běhu. Proto je časový pořad trochu prodloužený.

„Po ukončení dané kategorie se tak atleti jednotlivých kategorií vystřídají a nebudou překročeny limity povolené koncentrace lidí na jednom místě. Znamená to také, že povzbuzující diváci budou rozvrstveni po parku, tedy po celé trati. A náročnější to budou mít i startující běžci, kteří se nedostanou do šaten stadionu a budou se muset spokojit s polními podmínkami,“ přidal další „povinné „komplikace“ Hajzler.

Ze všech těchto důvodů se sice neobává nezájmu, ale odhadovat obsazení jednotlivých kategorií raději nechce.

„Těžko říct, jaká konkurence se sejde na startu. Tento závod by se mohl stát generálkou před republikovým šampionátem v krosu, příští týden v Běchovicích. Z domácích mílařů by se měli představit obhájce loňského vítězství Jakub Bárek, společně s ním Marek Kalous, a také bychom si přáli vidět na startu Jiřího Němečka. Z děvčat by se měly ukázat Tereza Mazlová a Sabina Fiantová,“ odhaduje „reprezentaci“ pořadatelského klubu AHA. Šanci zaběhat si a zazávodit si ale jistě nenechají ujít ani běžci dalších atletických oddílu z okresu a okolí.

Vzhledem k omezením pořadatelé výrazně doporučují, aby se všichni startující přihlásili předem. Závodní běžci přes web Českého atletického svazu, neregistrovaní přes přihlašovací formulář. (viz infoblok)

„Byli bychom velmi šťastni, kdyby se nám podařilo v nynější situaci závod vůbec uspořádat, snažíme se připravit drobné sladké odměny hlavně pro ty nejmenší běžce, kteří se statečně poperou s tratí a možná i s počasím,“ ujišťuje Hajzler, že oblíbenou tradici mikulášské nadílky chtějí pořadatelé zachovat.