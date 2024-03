Před rokem byl vyhlášen nejlepším sportovním talentem roku 2022 okresu Vyškov, letos už atlet AK AHA Vyškov Mario Hajzler svůj talent zúročil ve vítězství v hlavní kategorii populární ankety „Sportovec okresu Vyškov 2023“. Titul nejlepšího sportovního kolektivu okresu po roce získali zpět fotbalisté MFK Vyškov. Jak Hajzler, tak i fotbalisté navázali na svá první místa v obdobné anketě města Vyškova.

Tyčkař AHA Vyškov Mario Hajzler na MEJ v Jeruzalémě. | Foto: ahavyskov.cz

Vyhlášení nejlepších sportovních reprezentantů Vyškovska dnes proběhlo na slavnostním galavečeru v Besedním domě ve Vyškově za účasti představitelů obcí okresu, partnerských a sponzorských firem a veřejnosti. Anketa měla sedm kategorií a kromě hlavních vítězů převzali ceny sportovní talenty, nejlepší mládežnický kolektiv a bez určení pořadí trenéři a osobnosti okresního sportu. Podle propozic se v anketě mohli umístit i závodníci nebo trenéři z klubů mimo okres, ale s bydlištěm na Vyškovsku.

„Jako každý rok, tak i letos jsme se snažili, aby výsledky byly co nejobjektivnější, nebo aby co nejvíc »kopírovaly« to, co reprezentanti našeho okresu doma i po celé republice na sportovištích odvedli. Nominované navrhují sportovní kluby, města a obce z okresu. Přestože vyhodnocení dostávají hodnotné ceny od našich sponzorů, stále není zájem takový jaký si představujeme. Doufáme, že letos se nám povedlo objektivní pořadí, i když jak se říká »není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem«. Osobně přeji všem sportovcům, aby se jim v jejich sportu i životě dařilo, aby dosáhli výsledků, které si přejí, byli zdraví a sport je bavil. Všem oceněným tímto gratuluji za sebe i naše okresní sdružení,“ uvedl pro Deník předseda okresního sdružení České unie sportu Jiří Moudrý.

Skokan o tyči Mario Hajzler tak na pomyslném trůnu krále sportovců okresu vystřídal úspěšnou triatlonistku Danu Hylákovou. Letos dvacetiletý junior se v roce 2023 výrazně prosadil prakticky ve všech soutěžích, v nichž nastoupil. Je reprezentantem České republiky a desátým nejlepším tyčařem své kategorie v Evropě, z domácích šampionátů má dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili, na seniorském mistrovství republiky se mezi muži dostal v hale na pátou a venku na sedmou příčku.

Vyškovští dospělí fotbalisté se v loni probojovali do baráže o postup do nejvyšší soutěže a aktuálně druhou ligu vedou. Jak v městské, tak i v okresním měřítku se poprvé do ankety prosadili hokejisté Vyškova, kteří dvakrát po sobě obsadili druhé místo ve své skupině II. ligy.