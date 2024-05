Kormidlo A mužstva mužů v ragbyovém JIMI Vyškov měl převzít až od léta. Situace se ale vyvinula tak, že na lavičku Karel Berounský usedne už zítra v jejich posledním utkání základní části extraligy v Praze na Spartě. Tento přímý souboj rozhodne o tom, kdo bude čtvrtým účastníkem play-off, tedy bojů o medaile.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Příchod právě dnes devětapadesátiletého zkušeného trenéra uspíšilo rozhodnutí dosavadního kouče Pavla Paly skončit u týmu už před tímto klíčovým střetnutím.

Karel Berounský.Zdroj: Deník/VLP Externista„Ano s Jirkou Klementem (prezident klubu, pozn. red.) jsme se dohodli, že začnu v létě kompletní přípravou. Pak mně ale zavolal a řekl, že je potřeba nastoupit hned. Vůbec jsem neváhal. Ale ten záměr zůstává a je takový, abych tady pracoval dlouhodobě. Zatím sice je dohoda do konce sezony, ale hned po ní, uzavřeme její konkrétní detaily. Ale v podstatě jsme v hrubých rysech na všem dohodnutí,“ naznačil Berounský proč zamířil do Vyškova.

Pro samotný zápas se Spartou mu urychlení »kontraktu« žádné konkrétní cíle nestanoví, ale samozřejmě chce udělat všechno pro úspěch.

„Moje dlouholetá trenérská zkušenost je taková, že za tři tréninky se nedá nic moc podstatného změnit. Ale vidím, že už samotný můj příchod a záměr dát mužstvu nový impuls začíná působit. Tedy to, co jsem mohl přinést do začátku, některé nové prvky a myslím si, že i takový ten zdravý respekt mám. Konkrétním projevem je třeba to, že už na pondělním tréninku bylo patnáct hráčů, zatímco předtím, co mně kluci říkali, jich chodilo třeba i jen šest,“ upozornil rodilý Pražák.

Ve Vyškově ho tedy čeká především dlouhodobá koncepční práce. Nicméně naznačil, že už pro toto utkání zkoušeli s hráči i některé změny i v herních činnostech.

Extraliga XV

RC Sparta Praha – JIMI RC Vyškov

10. kolo, sobota 18. května, 14.00 hodin, hřiště Kovanecká ulice, Praha 9.

Tabulka:

1. Říčany 9 8 0 1 304:186 40

2. T. Smíchov 9 7 0 2 245:187 35

3. Praga 9 6 0 3 242:207 29

4. Vyškov 9 3 0 6 218:268 19

5. Sparta 9 2 0 7 175:229 16

6. Dr. Brno 9 1 0 8 185:292 10

První zápas: Vyškov – Sparta 29:22 (8:7).

„Měl jsem v plánu s tím začít až v létě, ale to, co jde, jsme tedy rozdělali už teď. Viděl jsem oba poslední dva zápasy proti Tatře i Říčanům. Kluci jsou schopni hrát vyrovnané zápasy s kýmkoliv, ale a chybují v maličkostech, je to pár detailů, na které se budeme muset zaměřit. Teď není čas dělat nějakou revoluci a ta systémová práce tedy přijde až s letní přípravou. Tam budeme muset projít, řekl bych ty základní věci, protože tady se spousta věcí nedělá moc dobře, a ty špatné návyky nejste schopní změnit za tři tréninky,“ naznačil, co asi v létě mužstvo čeká.

Samozřejmě připouští, že by nebyl proti, kdyby svoji vyškovskou trenérskou štaci odstartoval postupem do extraligového semifinále. Na Spartě ale jeho nové svěřence určitě bude čekat těžký a velice motivovaný soupeř. A právě v motivaci vidí i on základ úspěchu.

„I kdyby přišel polobůh, tak zázrak udělat nemůže a za týden nemůžete zásadně změnit hru. Takže nejdůležitější bude nastartovat to v hlavách hráčů, prostě, aby to toho dali naprosto všechno,“ naznačil dnešní oslavenec.

Bylo nutné odejít už před Spartou, ujišťuje už bývalý kouč ragbistů Vyškova Pala

Ragbyovou biografii Karla Berounského vyškovští fandové samozřejmě velmi dobře znají. Pro ty mladší lze snad ve zkratce připomenout, že hlavní část kariéry odehrál v pražské Pragovce. S ní má pět titulů mistra republiky. Několik let hrál za národní mužstvo. Trenérskou kariéru začal u mládeže v Pragovce, s Vyškovanem Karlem Ševčíkem trénoval reprezentaci do osmnácti let. Patří mezi průkopníky sedmičkového ragby a logicky pak trénovat i sedmičkový nároďák. V poslední době vedl muže Olympu Praha. Ujišťuje, že ani ve Vyškově nejde do cizího prostředí a přidal perličku, kterou možná ani ti »kovaní« fandové neznají.

„Znám to tady velice dobře a taky strašně moc lidí. Jednak tu starou partu, proti které jsme hrávali, ale i takovou tu střední generaci. Já jsem dokonce za Vyškov odehrál jeden extraligový zápas. To bylo na konci v sezony 2001 - 2002 a byl to takový hec od Karla Ševčíka. Nastoupil jsem proti proti Pragovce, za kterou jsem celý život hrál…“ s úsměvem přiznal vřelý vztah k vyškovskému ragby.