Jižní Morava vybrala Ester Ledeckou. Pětadvacetiletou lyžařku a snowbordistku jmenovaly tamní osobnosti v anketě Deníku o sportovce roku vůbec nejčastěji. Kdyby tak v celostátní anketě rozhodovaly pouze hlasy Jihomoravanů, patřilo by vítězství Ledecké.

Z padesáti oslovených respondentů zmínilo její jméno hned dvanáct z nich a to napříč všemi sporty. Kupříkladu kapitán fotbalistů Vyškova Michal Klesa nebo střelecký šampión David Kostelecký. „Je to všestranný sportovec, který se nebojí nových výzev a ví, za čím si jde,“ vyzdvihl ji břeclavský veslař Dalibor Neděla.

Celostátní pořadí v ČR:

1. Tomáš Souček (fotbal) 206 hlasů, 2. David Pastrňák (hokej) 145, 3. Ester Ledecká (lyžování/snowboarding) 121, 4. Tomáš Satoranský (basketbal) 53, 5. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 44, 6. Markéta Davidová (biatlon) 33, 7. Ondřej Palát (hokej) 32, 8. Petra Kvitová tenis 27, 9. Tomáš Bábek (dráhová cyklistika) 22, 10. Jiří Prskavec (vodní slalom) 15.



Pořadí v JmK:

1. Ester Ledecká 12, 2. Tomáš Souček 11, 3. David Pastrnák 8, 4.-5. Tomáš Bábek 5, 4.-5. Tomáš Satoranský 5, 6.-7. Petra Kvitová 3, 6.-7. Jiří Prskavec 3, 8.-10. Martina Sáblíková 1, 8.-10. Markéta Davidová 1, 8.-10. Ondřej Palát 1.

Ledecká letos urvala stříbrné místo v celkovém pořadí Světového poháru ve sjezdu. Třetí byla v kombinaci a dařilo se jí i v jednotlivých závodech na snowboardu. „Dělat profesionálně dva sporty naráz mi přijde neuvěřitelné. Výbornou formu potvrdila třeba před chvíli v Cortine, když vyhrál závod světového poháru,“ připomněla basketbalistka KP Brno Sarah Beránková další úspěch Ledecké.

V hypotetickém klání hvězd skončil na druhém místě fotbalista Tomáš Souček. Jihomoravané mu věnovali rovných jedenáct hlasů. Opíral se přitom zejména o podporu dalších fotbalistů a trenérů, ale i atleta Jiřího Homoláče či hokejisty břeclavských Lvů Filipa Hrbatého. „Svou pílí a pracovitostí se dostal až do Premier League a má výborná čísla, dokonce se o něj začíná zajímat i Bayern Mnichov,“ okomentoval svou volbu hráč fotbalového Znojma Michal Garčic.

Pětadvacetiletý záložník na jaře odešel z mistrovské Slavie do anglického West Hamu. Od té doby v jedné z nejlepších lig světa pravidelně nastupuje a přispívá ke vzletu londýnských Kladivářů.

Do závěsu za vedoucí dvojici poslali respondenti hokojevého útočníka Davida Pastrňáka. Dravec z Bostonu ve zkráceném ročníku 2019/20 řádil. Soupeřům v základní části nasázel osmačtyřicet branek a převzal trofej pro nejlepšího střelce NHL bez play-off.

Svými výkony oslovil třeba vyškovského ragbistu Martina Kováře nebo hokejového kolegu Jana Mlčáka z brněnské Komety. „Je to nejblíže mému sportu, dokonce jsem si kdysi proti Davidovi zahrál hokejbal. Obdivuji hlavně jeho přehled ve hře a střelbu, kvůli němu se rád dívám na každý zápas Bostonu,“ ocenil forvarda také hokejbalový reprezentant Matěj Fraňo.

O čtvrté místo se podělil basketbalista Tomáš Satoranský, jenž svádí boj s obry v elitní NBA, s dráhovým cyklistou Tomášem Bábkem, který v listopadu kraloval na evropském šampionátu v závodě na jeden kilometr s pevným startem. „Nemůžu napsat nikoho jiného než Bábka. Stát se mistrem Evropy je vždy obrovský úspěch, zvlášť když je to individuální sport. Samozřejmě má u mě obrovské plus, protože je to borec od nás ze štatlu,“ nezapomněl připomenout bývalý ikonický fotbalista Petr Švancara.

Satoranského pak kromě basketbalistek jako třeba Natálie Stoupalové z Žabin podpořil i šéftrenér žáků fotbalové Zbrojovky Tomáš Abrahám.

S pouhým jedním bodem skončili na chvostu výběru biatlonistka Markéta Davidová, hokejista Ondřej Palát a rychlobruslařka Martina Sáblíková. Nejpřekvapivější je to zejména u poslední jmenované. Sáblíková totiž letos opanovala mistrovství světa v závodě na 3000 metrů a v tom na 5000 urvala stříbro. „Podle dosažených výsledků bych to dal Sáblíkové. Pro mě je víc individuální sport než kolektivní. Sbírá medaile na počkání a pak to vypadá, že je to brnkačka, ale nadře se určitě,“ objasnil svůj hlas brokový střelec Komety Jiří Lipták.

Na Vyškovsku je jasnou jedničkou Ledecká

Proč dali svůj hlas:

Michal Klesa, kapitán fotbalistů MFK Vyškov, Moravskoslezská liga - Ester Ledecká:

„Když se někdo z Čech dokáže prosadit ve světových pohárech v klasickém alpském lyžování, tak si prostě zaslouží vyhrát. A navíc vyhrává světové poháry na lyžích i na snowboardingu. Pro mě jasná jednička.“

Martin Kovář, ragby, kapitán Jimi RC Vyškov, I. liga - David Pastrňák:

„Pasťu, Pastrňáka. Líbí se mně celá jeho kariéra. Jak se dostal z Havířova až na vrchol v NHL, jak si šel za svým cílem a teď je z něho lídr týmu a nároďáku. To jsou vlastnosti, které oceňuju.“

Petr Nezdařil, volejbal, libero TJ Sokol Bučovice, I. liga - Ester Ledecká:

„Protože si pamatuju, jak fantasticky získala dvě zlaté medaile na olympiádě ve dvou různých disciplínách. A teď aktuálně za to, jak si dlouhodobě udržuje vysokou výkonnost a jak se snaží. A je to mladá holka.“

Jiří Němeček, atletika, kapitán družstva AHA Vyškov, II. liga - Ester Ledecká:

„Ta jména jsou tak zvučná, že by si to zasloužil každý, ale na druhou stranu mě mrzí, že v té desítce není žádný atlet. Filip Sasínek nebo Zuzka Hejnová by si to také určitě zasloužili. Takže když musím vybrat, tak Ester Ledeckou. Nový objev, žena, která si jde za tím svým, umí zkombinovat ty dvě těžké disciplíny.“

Milan Ševčík, futsal, kanonýr Amor Kloboučky Vyškov, II. liga - Ester Ledecká:

„V dnešní době skloubit dva sporty na vrcholové úrovni je něco neobvyklého, výjimečného. A ve špičce se drží dlouhodobě. A předpokládám, že podmínky má o hodně horší než většina jejich soupeřek.“

