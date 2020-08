„Byl jsem mile překvapený, jaké všeobecné nadšení zavládlo mezi hráči, když jsem jim oznámil, že k nám přichází právě Vlk a co bude dělat. Věřím, že je posune výš a že jejich výkony porostou především kvalitním trénováním," naznačil Čížek důvody Vlkova příchodu.

Radost hráčů dvojnásobného vítěze základní části první ligy z posledních dvou let je zcela pochopitelná. Není mnoho odborníků s takovou kvalifikací. Vlkova volejbalová vizitka, coby hráče i trenéra, je úctyhodná. Hrál a trénoval v extraligách, reprezentacích, v zahraničí…

Jaroslav Vlk



Nar.: 12. litopadu 1961 v Bojnici, Slovensko

Hráčká kariéra: Žilina, Púchov, Myjava, Zvolen, Castelo da Maia (Portugalsko), Alexandropoulis (Řecko).

Reprezentace: 19x Československo, 20x Slovensko

Největší úspěchy: 2. místo v české nejvyšší soutěž, 2. a 3. místo ve slovenské extralize

Trenérská kariéra: Žilina, Myjava, Zvolen, Prešov, Bielsko-Biala (Polslo), Brno, Frýdek-Místek (ženy), asistent u ženské slovenské reprezentace, hlavní trenér juniorů a kadetů Slovenska

Největší úspěchy: mistr Slovenska, 2x vítěz Slovenského poháru

„Jsem rodák z Prievidze, kde jsem hrál do osmnácti let. Dva roky vojny jsem odsloužil v Rakovníku, kde jsme hráli druhou ligu, což tehdy byla druhá nejvyšší soutěž. Takže se českým volejbalem mám dlouhodobé kontakty. Po vojně jsem přestoupil do Žiliny, která tehdy zažívala obrovský volejbalový boom. Postoupili jsme do první československé ligy a dokonce jsme získali titul vicemistra. Ve finále jsme těsně prohráli s Olympem Praha. Chodilo na nás 3500 diváků. S trénováním jsem začal v roce v 1999 jako hrající trenér v Žilině, pak jako hlavní trenér v Myjavě. Tam jsem získal první trenérskou medaili. Potom jsem toho prošel opravdu a dost a vždy to byly plně profesionální angažmá,“ připomněl jen své začátky, protože celou kariérou se pitvat nechtěl.

Jako hráč pak prošel dalšími slovenskými profikluby a zahrál si za československou reprezentaci. Aktivní kariéru zakončil v zahraničí. V portugalském Castelo da Maia a řeckém Alexandropoulisu. Trenérská vizitka je ještě bohatší, a také vyšperkovaná zahraničními angažmá. Ve volejbalové velmoci Polsku, konkrétně v Bielsko-Biale. Tam pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. V domácích vodách si nejvíce cení mistrovského titulu a zisku dvou Slovenských pohárů s Prešovem. Do Bučovic přišel z postu trenéra extraligových žen Frýdku-Místku, před tím dva roky působil u mužů Volejbalu Brno.

Bučovice rozhodně nebere jako krok níž. Čížkovi nabídky si dokonce velice váží. Přišla po dlouholetých kontaktech a zkušený kouč určitě nejde do neznámého prostředí. S různými týmy se několikrát zúčastnil tradičního Memoriálu Ing. Vladimíra Spirita, v němž startovaly české a slovesnké extraligové kluby.

„Člověk si časem potřebuje odpočinout od toho profesionálního kolotoče. Možná, že teď je to právě ta chvíle, kdy se opět k něčemu nastartuju. A samozřejmě pro mě i nová zkušenost. Českou první ligu jsem nikdy netrénoval. Druhá liga byla i v Bielsko-Biale, ale v Polsku je to i na klubové bázi opravdu o něčem jiném. Ta kvalita je zřetelná. Tím neříkám, že česká první liga je slabá. Určitě má dost vysokou úroveň, řekl bych srovnatelnou se slovenskou extraligou. Bučovice jsou pro mě výzva i po odborné stránce. Byl jsem zvyklý trénovat dvakrát denně a využívat všechno, co k profesionálnímu sportu patří. Takže dobře vím, že za ty tři tréninky týdně, co máme tady, nedokážeme vyloženě zázraky, ale budu se snažit se, aby tréninky měly svůj záměr a cíl. Vidím, co je potřeba zlepšit, takže to musíme dokázat i v tom zkráceném čase,“ zdůrazňuje.

Jak naznačil Čížek v letním přípravném období bude mít Vlk na starosti především tréninky. Lze ovšem čekat, že jeho role poroste i při zápasech. Nevyužít tak bohatých zkušeností by byl přepych.

„Zbyněk je šikovný manažer a obrovský srdcař. Zatím jsme se dohodli, že mu budu pomáhat s trénováním a uvidíme, jak to bude s tím kaučinkem. Myslím si, že to chce čas, abychom to nějak skloubili, aby si to nějak sedlo. Trenérských zkušeností mám určitě víc. Není to tady sice na profiúrovní, jak jsem byl zvyklý, hráči jsou studenti a pracující lidé, ale je dobré, že ten volný čas chtějí věnovat volejbalu. Byl bych rád, aby hráči i na těch pár trénincích působili jako profesionálové. Určitě je tady šance na nějaký posun výš,“ věří Vlk.

Bučovice dvakrát za sebou vyhrály základní část I. ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Letos dokonce odmítly nabídku postoupit do extraligy, protože z důvodu zdravotní karantény byly nadstavbové části soutěží a baráže zrušeny. Angažování tak významné osobnosti nabízí úvahu, že je to předstupeň k extralize.

„Tak bych to neformuloval. Přišel jsem prostě vyzkoušet něco nového a do prostředí, které se nebojí nové věci zkoušet. Jsou tu perspektivní mladí hráči, kteří by v krátké budoucnosti mohli hrát i extraligu. Celé mužstvo je velmi dobře vyvážené. Koneckonců jsou tu zkušení kluci, které jsem trénoval v Brně. Mlčúch, Katona, Auer. Sice jsme se bavili o nějakém doplnění mužstva, na nějaký post, možná na blok, ale těžko říct… Uvidíme, ale v zahraničí se určitě poohlížet nebudeme. V Čechách je základna velmi dobrá, platit nějaké transfery by byl pro první ligu velký luxus. Ale kvalita tu je, i když žádní další noví hráči nepřijdou,“ sdělil osmapadesátiletý volejbalový expert.

„Vážím si toho, že Jaro si zvolil právě nás. Měl více nabídek a určitě i lukrativnějších. Ale přišel k nám, přestože klub není plně profesionální. Protože se přesvědčil, že máme vysoké ambice být špičkovým klubem první ligy,“ zdůraznil Čížek.