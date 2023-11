Dvoudenní turnaj 3. kola celostátní soutěže se hrál v Hradci Králové. V sedmičlenné skupině se opět trochu kuriózně potkala obě vyškovská družstva.

Český pohár U16:

Břeclav – Vyškov D 2:0 (10,16), Vyškov C – Přerov 0:2 (-25, -18), Vyškov D – Žďár n. S. 2:0 (23, 16), Lanškroun – Vyškov D 0:2 (-23, -17), Břeclav – Vyškov C 2:0 (12, 20), Lanškroun – Vyškov C 1:2 (14, -18, -14), Vyškov D – Přerov 2:0 (15, 16), Vyškov C – Pouchov 0:2 (-21, -18), Vyškov C – Žďár n. S 0:2 (-16, -22), Vyškov D – Pouchov 2:0 (21, 23), Vyškov C – Vyškov D 0:2 (-12, -22).